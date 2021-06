Venner til trafikdræbt: Emilies cigaretter stjålet

Venner og familie har overdænget det sted, hvor Emilie Hansen natten til torsdag blev torpederet af en bil og siden døde, med blandt andet blomster, lys og hilsner.

Nogen har dog fjernet flere af de personlige mindegaver fra stedet, fortæller to af den afdødes nære venner til Ekstra Bladet.

Der er ifølge vennerne forsvundet en pakke Prince Light, et glas vin og en energidrik af mærket Monster.

Derudover blev politiet i morges tilkaldt, fordi en psykisk syg kvinde havde fjernet nogle blomster. Dem lagde hun ifølge den centrale vagtleder ved Københavns Politi Jesper Frandsen dog pænt tilbage, da hun blev klar over, hvorfor de lå der.

'Det er mord'

Emilie Hansens venner genbesøgte lørdag eftermiddag krydset, hvor deres veninde blev dødeligt ramt af en bil med omkring 100 kilometer i timen. De havde nye forsyninger med, tændte lys og arrangerede blomster og kort. De ønsker ikke at stå frem med navne, men lægger ikke skjul på, at de er dybt rystede over, hvordan Emilie Hansens liv blev taget fra hende.

- Det er mord, siger en af dem med reference til det, der ifølge politiet foregik omkring klokken 03.00 natten til torsdag.

Et tøjdyr sidder midt i blomsterhavet med en hilsen fra den afdødes moster. Foto: Christina Ehrenskjöld

Studenter viser respekt

Emilie Hansen havde fejret sankthans på Islands Brygge, da hun om natten kom cyklende på Amager.

På strækningen, hvor Englandsvej møder Sundbyholmsvej og Torben Oxes Allé, blev hun ramt af Audien. Ifølge politiet steg føreren af bilen ikke ud for at hjælpe den livsfarligt kvæstede kvinde. Han og bilens tre passagerer blev ifølge sigtelsen enige om at stikke af.

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Den 23-årige mand, der ifølge politiet sad bag rattet, blev fredag varetægtsfængslet. De tre andre bliver lørdag fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for at efterlade Emilie Hansen uden at hjælpe hende.

Det er indtil videre uvist, hvordan de stiller sig til sigtelsen.

Emilie Hansens mor langede tidligere lørdag ud efter de sigtede i sagen om trafikdrabet. Fredag mindedes hun sin datter på gerningsstedet. Foto: Linda Johansen

Midt i vreden og sorgen over at have mistet deres veninde, sender vennerne til tak til alle de studenter, der i disse dage kører forbi gerningsstedet.

- Flere tager huerne af, når de kører forbi, og der har været en hel klasse, der steg ud af vognen, stillede sig og tog huerne af for at vise deres respekt. Det betyder meget, siger vennen til Ekstra Bladet.

Mens Ekstra Bladets udsendte var på stedet, kørte en studentervogn forbi. Ved synet af blomsterhavet og billederne af Emilie Hansen, skruede de ellers feststemte unge mennesker ned. Flere af især pigerne så pludselig triste ud, og de vekslede nogle tilsyneladende alvorlige ord.

Emilie Hansens moster og bedste veninde fortalte fredag Ekstra Bladet om den dræbtes drømme og planer.

Emilie Hansens mor har skrevet et kort til sin datter. Foto: Christina Ehrenskjöld