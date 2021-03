Ventes at tilstå: Snagede i kendtes journaler

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En erfaren sygeplejerske ventes at tilstå, at hun har snaget ulovligt i flere patienters elektroniske journaler over en periode på to et halvt år.

Det fremgår af et brev, der er sendt fra anklagemyndigheden til eksrockeren Brian Sandberg, der er et af ofrene for misbruget.

Region Hovedstaden har tidligere oplyst, at den erfarne sygeplejerske, der arbejdede på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, havde foretaget 336 uberettigede opslag i 215 forskellige borgeres patientjournaler i en periode fra maj 2017 til januar sidste år.

Det fremgik ligeledes af et notat sendt fra Region Hovedstadens it-afdeling til regionsrådet, som Jyllands-Posten kom i besiddelse af, at der var tale om 215 kendte personer, fremtrædende politikere, børn og kolleger, der havde fået afluret deres patientjournaler.

I brevet til eksrockeren fremgår det, at kvinden er sigtet for at have slået ham og andre op i den elektroniske sundhedsportal i perioden fra 14. juni 2017 til 3. december 2019.

Kvinden er sigtet efter straffelovens paragraf 155,1. pkt., hvoraf det fremgår, at 'misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder'.

Sagens anklager Anders Larsson oplyser, at retsmødebegæringen endnu ikke er forkyndt for den sigtede, og han kan derfor ikke kommentere Ekstra Bladets oplysninger.

Den sigtedes forsvarer Michael Juul Eriksen har ingen kommentarer til sagen pt.

Udover eksrockeren Brian Sandberg har også bloggeren Fie Laursen fortalt, at hun er blevet snaget imod.

Fie Laursen ulovligt overvåget: - Jeg fik kuldegysninger

Eksrocker ulovligt afluret

Sygeplejersken blev bortvist og senere fyret i forbindelse med sagen, fremgår det af notatet fra Region H til Regionsrådet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Sagen skal køre i Retten på Frederiksberg.

Tidligere hospitalsmedarbejder tjekkede kendtes patientjournaler