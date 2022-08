Verdens dårligste tyv?

Politiet i San Rafael i det nordlige Californien har bedt offentligheden om hjælp til at finde en knap så listig tyv, som begik indbrud i donut-kæden Johnny Doughnuts' kontorbygninger mandag 25. juli. Det beretter AP.

Politiet har delt videoen af gerningsmanden på deres officielle YouTube-kanal og beder folk med kendskab til vedkommende om at henvende sig.

Gerningsmanden tvang sig adgang til bygningen med et ukendt værktøj og kom derfra med et ukendt kontantbeløb. Også et par nøgler til en af firmaets donut-biler blev stjålet fra kontorerne, dog uden at selve bilen nogensinde forlod gerningsstedet.

Han formåede dog at glemme sine egne nøgler i Johnny Doughnuts' kontorbygninger, hvorfor han så sig nødsaget til at vende tilbage for at hente dem.

Manden kan i videoen ses gå søgende rundt på gerningsstedet, hvor han altså glemte sine nøgler. Foto: San Rafael Police Department

Ingen - eller intet - kom til skade

Craig Blum, som er stifter af Johnny Doughnuts, beretter om, at ingen kom til skade under tyveriet.

- Det er en uheldig hændelse, men vi er glade for, at hverken donuts eller ansatte kom til skade.

- Nogle gange kan bare tanken om donuts få dig til at gøre skøre ting, siger han til AP.

Løjtnant Dan Fink fra San Rafael Police Department udtaler, at efterforskningen nu kommer til at dreje sig om, hvorfor lige Johnny Doughnuts' blev mål for tyveriet.

Donut-kædens ejer fortæller at politiet kan se frem til donuts til opklaringsarbejdet som tak for hjælpen, så virksomheden fortsat kan servere deres donuts uden at blive forstyrret af mindre (eller mere) listige tyve.