Verdens høfligste indbrudstyv

Manden ledte blot efter et varmt sted at bo, og han efterlod endda penge for det smadrede vindue

Indbrudstyve har normalt massevis af penge, dyre smykker eller andre ting i kikkerten, når de er på jagt.

Men for Teral Christesson var historien særdeles anderledes.

Bevæbnet med en riffel brød manden ind i et hus for at nyde rejer og øl. Han afsluttede sit ophold med et langt bad, og som tak til husejeren efterlod han godt og vel 1300 kroner for det smadrede vindue.

Det skriver New York Post.

Ejeren af huset var ellers i chok, da han trådte ind i hjemmet og så Christesson.

Politiet fik straks en opringning, og den 34-årige indbrudstyv undskyldte over for husejeren med det samme og fortalte, at han blot havde brug for et sted at sove.

Fanget i en snestorm

Husejeren stod med mange spørgsmåltegn. Spurgt til, hvorfor Christesson var i huset, svarede han, at hans familie var blevet dræbt i det sydlige Texas, og manden flygtede fra nogen.

Ligeledes fortalte Christesson ejeren, at han var kørt, men bilen var brudt sammen omkring 160 kilometer uden for Santa Fe i delstaten New Mexico.

Christesson tog sine ting og forlod hjemmet.

Dagen efter var den 34-årige så på spil igen, da han forsøgte at stjæle en kvindes bil med våben nær en restaurant i samme by.

Senere på dagen lykkedes det så politiet at anholde hovedpersonen.

Ifølge retsdokumenter ville Christesson ikke tale om episoden med kvindens bil. I stedet fortalte den 34-årige, at han var fanget i en snestorm - derfor brød han ind i huset.

Teral Christesson er nu sigtet for groft indbrud, tyveri og skade på ejendom. Derudover er han sigtet for at ville stjæle kvindens bil.