Verdenskendt forfatter følger sag om rockerdrab

Under stærk bevogtning har Retten i Aarhus i denne uge taget hul på nævningesagen mod tre unge mænd fra Brabrand, der er tiltalt for både drab, drabsforsøg, grov vold og trusler under et fatalt møde sidste sommer. Her blev den 42-årige Satudarah-prospect Mohammad 'Mudi' Al-Zerjawi stukket ihjel med kniv.

Satudarahs mindeopslag til ære for Mudi.

På tilhørerrækkerne har der under de to første retsmøder siddet familie og venner fra begge sider af sagen, men der har også været en verdenskendt, dansk forfatter til stede.

Side om side med de pårørende har Jussi Adler-Olsen siddet og lyttet, observeret og noteret i sin sorte bog.

- Jeg er her, fordi jeg researcher til 'Afdeling Q' nummer ti. Nummer ni udkommer 4. november, og den bog peger frem mod det, jeg forsøger at dygtiggøre mig i her, sagde han til Ekstra Bladet tirsdag morgen, inden retten blev sat.

Af sikkerhedsmæssige årsager er retsbygningen bevogtet af politi under retssagen. Foto: Ernst van Norde

- Og hvad er det, du skal dygtiggøre dig i?

- Alt hvad der overhovedet berører kriminel adfærd, lyder det lettere kryptisk fra forfatteren, der er påpasselig med at afsløre nogen detaljer.

Han vil dog godt fortælle, at der ikke er nogen særlig grund til, at han følger lige netop denne retssag, og at han også skal følge flere andre sager, ligesom han besøger fængsler, taler med indsatte, tidligere indsatte og betjente.

- Det er måske ikke engang en retssag, jeg skal beskrive i det endelige, men det er ligesom, hvis du har en karakter og ikke kender vedkommendes baggrund, barndom, opvækst. Så bliver den hul. Du skal vide meget mere om alting, end du ender med at skrive ned.

- De mennesker, der er her, ved godt, hvad der foregår sådan nogle steder. Dem skal jeg være på bølgemængde med. Og det føler jeg, at jeg kommer.

Onsdag er han derfor tilbage i retten.

Misbrug af muligheder

Den kommende niende bog i serien om 'Afdeling Q', vil Jussi Adler-Olsen heller ikke afsløre ret meget om. Men den handler ifølge forfatteren om en meget voldsom historie - med tryk på meget - og hvad der sker, når moral og etik bliver udflydende og til sidst ligegyldige.

- Misbrug af magt er kendetegnende for hele mit forfatterskab. Nummer ni handler måske ikke om misbrug af magt, men den handler om misbrug af de muligheder, et åbent samfund giver os. Mange af de ting, vi foretager os, og som er helt naturlige ting i vores samfund, ville man jo blive slået ihjel for i lande som Afghanistan, fortæller han. Igen kryptisk.

Den sidste sætning er nøglen

Han forsikrer dog, at man inden længe vil kunne regne ud, hvorfor han de seneste to dage har siddet i den store retssal på Paludan Müllers Vej i Aarhus.

- Når man læser den sidste sætning i 'Afdeling Q' nummer ni. Så ved læseren, hvorfor jeg er her, siger han hemmelighedsfuldt. Og tilføjer så med et skælmsk smil:

- Men dem, der snyder og bladrer om på sidste side med det samme, de har købt bogen, har jeg ikke megen respekt for.

Jussi Adler-Olsen er nærig med detaljerne om de næste bøger i serien om 'Afdeling Q'. Nummer ni udkommer 4. november. Foto: Joachim Ladefoged

Jeg synes, det er sørgeligt

Fra sin tilhørerstol suger Jussi Adler-Olsen til sig af viden under drabssagen fra Brabrand.

- Er der noget, der har overrasket dig ved at sidde her i retten?

- Jamen, alt er jo en stor overraskelse altid. Det, der virkelig må overraske en, er langsommeligheden og ressourcerne, der bruges i sådan en sag her. Og som jo karakteriserer, at det er et retssamfund, vi lever i. I modsætning til for eksempel Afghanistan, hvor der slet ikke er nogen retssikkerhed. Det skal vi være glade for.

Krimiforfatteren er også blevet påvirket af de skæbner, der sidder i retten.

Jeg blev rørt

Under mandagens retsmøde begyndte en kvinde med sort tørklæde at græde, da anklageren afspillede alarmopkaldet fra 23. juli sidste år.

- Det var meget rørende. Jeg blev rørt. At der faktisk sad et offers nærmeste. Det rykker det fra et niveau til et andet, siger forfatteren, som i pauserne i retten også har snakket med nogle af tilhørerne om hele situationen.

Han har ikke ondt af de tre mænd på anklagebænken, men de sætter alligevel nogle tanker i gang.

- Det er nogle mænd, der har været et sted, som de tydeligvis gerne ville have været foruden nu. Den ældste er kun 27 år. Det er en million år siden, jeg var 27, og jeg kan slet ikke forestille mig, hvad der er gået gennem deres hoveder.

Politiets teknikere ved Lenesvej 23. juli 2020. Arkivfoto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

- Jeg synes, det er sørgeligt, og jeg ser dem hver især som nogen, der kunne være blevet brugt meget bedre, hvis de var blevet ført et andet sted hen tidligere i livet. Det er den sædvanlige sociale kritik.

- Bag de her gutter, er der en slipstrøm af unge mænd, der heller ikke aner, hvad de skal gøre med deres liv. Og som knytter sig til nogen, der ligner dem og har samme dårlige forhold socialt.