- Vi har løst Zodiac-mordene

En gruppe bestående af tidligere politiefterforskere og journalister mener, at de har fundet ud af, hvem der står bag Zodiac-mordene. Politiet og FBI afviser

En gruppe, der kalder sig Case Breakers, bestående af tidligere politiefterforskere og journalister er overbevist om, at de har løst mysteriet om Zodiac-morderen, der i 1968 og 1969 slog fem mennesker ihjel i San Francisco-området.

Det skriver avisen San Francisco Chronicle, der spillede i hovedrolle i historien om morderen, da Zodiac-morderen til selvsamme avis sendte chifferskrifter ind.

En polititegning fra 1969

Case Breakers mener, at manden ansvarlig for mordene døde for tre år siden.

De siger, at de har baseret deres konklusion på flere faktorer - herunder en polititegning af Zodiac-morderen fra 1969. Manden, de mener står bag mordene, har nemlig de samme ar i ansigtet, som personen på tegningen.

Derudover påstår de, at anagrammer i chifferskrifterne afslører deres mistænktes navn.

De mener også, at de kan bevise, at deres mistænkte står bag drabet på Cheri Jo Bates i 1966; et mord som flere har tilkendt Zodiac-morderen.

- Jeg mener så absolut, at vi har løst sagen, siger Tom Colbert, der er medlem af Case Breakers.

- Der er ikke noget ego her. Vi gør det for at løse sager, siger han.

Den holder ikke

Hverken FBI eller lokale efterforskere, der har fået til opgave at løse mordsagen, mener, at Case Breakers har løst sagen.

- Zodiac-mordsagen forbliver åben. Vi har ingen ny information at dele lige nu, lyder det fra FBI.

Da politiet bliver spurgt, om der er en chance for, at Case Breakers mistænkte har dræbt Cheri Jo Bates, svarer betjent Ryan Railsback meget prompte:

- Nej. Hvis du læser, hvad de (Case Breakers, red.) har fremlagt, så er det udelukkende indicier. Det er ikke det store, siger han.

Både San Francisco Chronicle og politiet får hundredevis af henvendelser fra folk, der mener, de har løst chifferskrifterne, men sagen er stadig uløst og forbliver åben.