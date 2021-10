Viceborgmester anholdt for spritkørsel

Viceborgmester i Frederikssund Kommune har fået konfiskeret sin bil efter at være blevet sigtet for spirituskørsel

Lars Thelander Bostrøm (DF), der er viceborgmester i Frederikssund Kommune, er fredag blevet anholdt og sigtet for at køre spirituskørsel.

Det skriver sn.dk.

I samme omgang beslaglagde politiet politikerens bil. Ifølge bestemmelserne om vanvidskørsel kræver det en promille på over 2,0, for at bilen bliver konfiskeret.

Anholdelsen skulle ifølge sn.dk være sket i viceborgmesterens hjem i Jægerspris.

Lars Thelander Bostrøm bekræfter over for Ekstra Bladet, at han er blevet sigtet for spirituskørsel.

Han afviser dog at have siddet bag rattet i bilen, hvorfor han benægter spirituskørsel. En dommer skal nu tage stilling til konfiskationen, fordi politikeren har klaget over afgørelsen.

Lars Thelander Bostrøm sidder i kommunen som viceborgmester for Dansk Folkeparti, men allerede for et år siden besluttede partiet, at han ikke skulle på stemmesedlen til det kommende kommunalvalg.

Årsagen var angiveligt udelukkende politiske uenigheder.