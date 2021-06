Video fik politiet på sporet af frygtelig sag

Overgrebene startede på puslebordet, da hun var blot fem dage gammel.

Og faderen stoppede først, da han blev opdaget syv og et halvt år senere.

En uhyggelig sag om incest og pædofili behandles lige nu i Retten i Randers, hvor en 39-årig mand blandt andet er tiltalt for at have misbrugt sin egen datter i årevis. Anklagemyndigheden kræver manden idømt forvaring, og fredag falder der dom.

I retten har han tilstået samtlige af de i alt 274 anklagepunkter, der er rejst imod ham.

Langt størstedelen omhandler en ubærlig lang strøm af fysiske overgreb mod den lille pige, som alle er blevet filmet og fotograferet, og som er så gruopvækkende, at Ekstra Bladet ikke kan beskrive dem i detajler. I flere tilfælde har faderen delt videoerne med pædofile netværk.

Anholdelsen af den 39-årige jyde var resultatet af et kæmpe efterforskningsarbejde ved Rigspolitiets Nationalt Cyber Crime Center. Arkivfoto: Miriam Dalsgaard

Tripp Trapp-stol med i optagelser

Det var en international politimyndighed, der sidste år gjorde dansk politi opmærksomme på en video, der florerede i det pædofile miljø. På videoen protesterede en mindreårig pige på dansk.

Herefter startede et intensivt efterforskningsarbejde hos Rigspolitiets Nationalt Cyber Crime Center, NC3, hvor baggrunden og effekter på videoen, så som en børnestol af mærket Tripp Trapp og særlige kendetegn, blev undersøgt.

Til sidst kunne efterforskerne indskrænke feltet og finde frem til den 39-årige mand.

- Det er fremragende politiarbejde, der har ført til den her sag, siger anklager ved Østjyllands Politi Birgitte Ernst.

Havde manual for pædofile På mandens computer sikrede politiet en manual skrevet på engelsk, som instruerer i fremgangsmåden ved sex med børn. I retten fortalte den 39-årige, at 'han ikke ved, hvornår han downloadede manualen til at komme i kontakt med børn på.' Manualen fik han tilfældigt i forbindelse med, at han downloadede noget andet. 'Han har læst lidt i manualen, men ikke brugt det til noget. Han er ikke blevet inspireret af manualen. Det kan være, at han har brugt det ubevidst', lød hans forklaring ifølge retsdokumenter. Ifølge manden startede de pædofile tanker, da han fyldte 18 år. I retten kom det også frem, at han allerede i syv-otte års alderen havde sin seksuelle debut med en jævnaldrende pige. Ved et enkelt tilfælde så pigens far på.

På mandens adresse fandt man de adskillige overgrebs-videoer og billeder, der nu indgår i sagen. Det omfattende materiale har samtidig gjort, at anklagemyndigheden har valgt at skåne pigen for en videoafhøring.

Pigens mor har ifølge politiet på intet tidspunkt kendt til overgrebene.

De 274 anklagepunkter er blevet gennemgået over fire retsdage. Her har manden gjort det klart, at han var klar over, at datteren ikke brød sig om de ting, han gjorde, og at han gjorde hende ondt.

I takt med at hun lærte at tale, sagde hun fra på alle måder ved at græde og sige 'stop far'. Alligevel fortsatte han.

- Min tilfredsstillelse kom før hendes velbefindende, har manden sagt i retten, hvor han har sammenlignet sin trang med at være beruset.

- Det er en rus, hvor jeg ikke kan styre mig.

Nogle gange lovede han hende is og chokolade, andre gange skældte han hende ud og kaldte hende blandt andet 'en lille lort', når det ikke gik som han ville.

Pigen fik at vide, at det, som foregik var en hemmelighed, og at politiet ville komme og hente ham, hvis hun fortalte det til nogen.

'Fordi jeg elsker dig'

Nogle gange forgreb han sig på hende en halv time, andre gange en time. Der kunne være pauser imellem, men det kunne også være flere gange om dagen. En del af overgrebene er foregået, mens hun sov, og ved enkelte episoder har pigen været bundet. Derfor er manden også tiltalt for frihedsberøvelse.

I anklageskriftet er der blandt andet beskrevet en episode, hvor pigen protesterer og siger 'du må ikke'. Hertil svarer hendes far: 'Jo, det må jeg godt, fordi jeg elsker dig'.

Manden, der har arbejdet som håndværker, men til sidst endte med at være hjemmegående, betegner sig selv som syg. Han ønsker at blive kastreret, og håbede også på at blive opdaget.

Selv har han dog absolut intet gjort for at stoppe sig selv over for sin uskyldige datter, og han har da også erkendt i retten, at var han ikke blevet stoppet af politiet, så var han blevet ved.