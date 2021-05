Video forarger: 'Pis hjem til jeres eget land'

En video af en mand, der overfuser en familie ved Kastrup Havn, er blevet set over 200.000 gange på Facebook.

Videoen viser, hvordan en familie på fire bliver udsat for racistiske anmærkninger fra en ukendt mand, og at familiens to børn bliver påvirket af situationen.

I videoen bliver der blandt andet sagt, at familien burde 'pisse hjem til sit eget land', og at de 'ikke hører til her'.

Det har fået flere politikere til at gå til tasterne på sociale medier.

- Hører ingen steder hjemme

Udlændingeordfører Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet er én af de politikere.

Han skriver i et twitteropslag, at 'det hører ingen steder hjemme', og at han blev påvirket af, hvad familiens to drenge er blevet udsat for.

Også Dansk Folkepartis Søren Espersen tweeter om episoden og viser sympati med familien.

Han skriver, at det er en behandling, som familien bestemt ikke har fortjent.

Anmeldt til politiet

Københavns Politi bekræfter overfor Ekstra Bladet, at de har modtaget en anmeldelse om episoden, og at de var til stede ved havnen.

- Vi får anmeldelsen klokken 21.20, og vi kører så ud til havnen, siger Jesper Frandsen, der er vagtchef ved Københavns Politi.

Men politiet vil på nuværende tidspunkt ikke oplyse noget om manden på videoen, eller hvad politiet helt konkret foretog sig ved havnen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med familien, som i skrivende stund ikke har ønsket at kommentere sagen yderligere.