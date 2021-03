Video-manifest på Facebook: Mand sigtet for at true statsministeren

En sigtet 38-årig mand erkendte under grundlovsforhør at have lagt konkrete video-trusler ud mod Mette Frederiksen, sundhedsministeren, Nyborgerliges partileder og rigspolitichefen

En 38-årig mand blev lørdag anholdt og sigtet for navngivne trusler rettet direkte imod statsminister Mette Frederiksen, sundhedsminister Magnus Heunicke, rigspolitichef Thorkild Fogde og Nye Borgerliges partileder Pernille Vermund.

De konkrete, mundtlige trusler blev fremsat i et 26 minutter langt video-manifest offentliggjort på det sociale medie Facebook.

Det oplyser Matias Arvidsen, politikommissær i Nordsjællands Politi.

- Manifestet, eller hvad vi nu skal kalde det, blev lagt ud omkring klokken 16.45, og det var hele vejen igennem manden selv, der var i billedet og talte, forklarer efterforskningslederen, der fortæller, at manifestet hurtigt blev fjernet af myndighederne.

Michael Quist, anklager i Nordsjællands Politi, fortæller uddybende, at manden, der er af libysk oprindelse, ikke alene er sigtet for trusler om vold efter straffelovens paragraf 119, stk. 1 men også den særlige corona-paragraf 81d.

Forbrydelser om trusler kan give op til otte års fængsel, og kommer corona-paragraffen i spil, kan en fordobling af strafudmålingen komme på tale.

Manden vil jagte Mette F.

Manden blev søndag formiddag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Helsingør. Her forklarede han, at motivet bag videoen var at hjælpe Danmark med at blive åbnet op igen, og at han 'ville jagte' de personer, han navngav på Facebook, og at de burde vide, hvad der lå i den formulering.

Manden mener, at myndighedernes corona-håndtering er direkte samfundsskadelig.

Dommeren i Retten i Helsingør vurderer, at der er en særligt bestyrket mistanke om, at den trussels-sigtede mand er skyldig. Foto: Jan Sommer

- Han sagde ikke direkte, at han ville slå ihjel og afviste at der var tale om trusler. Men dommeren nåede frem til, at der er en særligt bestyrket mistanke om, at han er skyldig. Han udgør dog ikke efter dommerens mening en nærliggende fare her og nu, og derfor blev han løsladt efter afhøringen, forklarer anklageren.

Michael Quist fortæller, at truslerne blev fremsat, mens manden var indlagt på Nordsjællands Hospitals psykiatriske afdeling i Hillerød. Hvordan hans mentale tilstand er, ønsker anklageren ikke at uddybe.

- Det spiller principielt ingen rolle, om manden er eller var psykisk syg. Den kategori af mennesker kan måske være larmende, men de kan også finde på at gøre alvor af trusler, mener anklageren.

Frihedskæmperen Nanna

I video-manifestet betegnede manden den kvinde (Nanna Skov Høpfner, red.), der fredag blev idømt to års fængsel for blandt andet at have opildnet til vold under en Men In Black-demonstration i januar på Rådhuspladsen i København som en 'frihedskæmper for Danmark'.

Hør dele af talen, som Nanna Skov Høphner blandt andet er dømt for.

I en pause under grundlovsforhøret betegnede den sigtede mand anklager Michael Quist som 'en klovn', og han kom derefter med flere skældsord. Det udløste på stedet yderligere en sigtelse for forhånelser mod en person, der passer et offentligt embede efter straffelovens paragraf 121.

Ekstra Bladet erfarer, at manden manden tidligere er dømt for overtrædelse af netop den paragraf tilbage i 2010.

Efter retsmødet blev manden kørt tilbage på den psykiatriske afdeling i Hillerød.

