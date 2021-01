Vidne: - Blev bange på hendes vegne

En mand er tiltalt for drab på en læge og for at have sat ild til sin ekskones venindes sommerhus to gange. Veninden afgav forklaring mandag

RETTEN I HELSINGØR (Ekstra Bladet): To gange med syv års mellemrum udbrød der brand i samme sommerhus i Asserbo.

En 55-årig mand, der er tiltalt for at have dræbt den 58-årige læge Charlotte Asperud, er også tiltalt for de to brande.

Sommerhuset tilhører en kvinde, der har været ledelsescoach for den tiltaltes ekskone. En kvinde, som han gav skylden for sin skilsmisse og mente rådgav hende med 'tarotkort'.

Kvinden figurerede også på en lang liste, som tiltalte har lavet over folk, han har uoverensstemmelser med.

Da kvinden afgav forklaring i Retten i Helsingør, bad hun om, at tiltalte skulle være til stede.

Hun forklarede, at hun aldrig har mødte tiltalte, så hendes indtryk af ham fik hun gennem tiltaltes nu ekskone, som hun beholdt kontakten til efter coachforløbet.

Mand med flere ansigter

- Det, hun fortalte, gjorde, at jeg blev bange på hendes vegne. Det, hun fortalte, lød som en mand med flere ansigter, sagde hun og fortsatte:

- Min følelse var, at han var farlig for hende, og hun skulle se at komme væk.

I retten blev der fremlagt mails, som tiltalte har skrevet til vidnet, hvor han kalder hende 'en klam smatso' og giver hende ansvaret for at ødelægge hans forhold til ekskonen.

- Jeg kan huske, at jeg blev rigtig bange, for jeg har aldrig fået sådan nogle mails, sagde vidnet.

Den tiltalte nægter sig skyldig i brandstiftelserne.

Han erkender, at han har forvoldt Charlotte Asperuds død, men nægter sig skyldig i drab.

Charlotte Asperud blev dræbt i sit hjem i Tisvildeleje med 19-20 slag mod hovedet med et koben. Hun havde kortvarigt været i kontakt med den nu tiltalte i forbindelse med en behandling efter en trafikulykke. Foto: Tariq Mikkel Khan

Derudover er han også tiltalt for at have overvåget sin ekskone med en gps påsat hendes bil, hvilket han erkender.

