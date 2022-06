Vidne: De tvang hende ind i bilen

Et vidne så en ung dansk-pakistansk pige blive overfaldet på gaden. Pigens stedfar sidder nu sammen med moderen anklaget for vold, mishandling og frihedsberøvelse. De nægter sig skyldige

På en altan i en ejendom på Taastrup Hovedgade sad en yngre mand i 2016 og røg en smøg, da han pludselig blev vidne til en voldsepisode nede på gaden.

- Jeg kunne høre råb og skrig, så jeg kiggede ud og så, at der holdt en bil. Jeg kunne se en mand og en dame og en ung pige. Hun blev tvunget, skubbet og presset ind i en bil hvor hun ikke ville ind, forklarede manden i Retten i Glostrup torsdag.

Her er et forældrepar tiltalt for mishandling af kvindens datter gennem flere år. For at frihedsberøve hende gennem længere tid i Pakistan og forsøge at tvangsgifte hende bort til et familiemedlem.

Både kvinden, 39 år, og den 49-årige stedfar nægter sig skyldige i alle anklager.

Moderen i Retten i Glostrup. Tegning: Eigil Norton

Episoden, som vidnet overværede, omhandlede netop datteren, hendes mor og stedfar.

- Enten fik hun et slag eller et spark i ryggen, da hun ikke ville ind i bilen, forklarede han videere.

- Hvem sparkede, ville anklageren vide.

- Det var manden. Og det var rimelig kraftigt.

- Var det dit indtryk, at det gjorde ondt?

- Helt sikkert, sagde vidnet, der konstaterede, at han selv har gået til karate.

Efter episoden kørte manden væk i bilen, og vidnet og hans daværende kæreste fik mor og datter op i lejligheden. I retten kunne han ikke længere huske, hvad de talte om, men de græd begge to.

Vidnet filmede hele episoden, men dagen efter kom datteren og en veninde hjem til ham og bad ham slette den. Hvilket han efterkom.

Adspurgt af forsvareren kunne han i dag ikke svare på, hvad han tænkte dengang. Og hvorfor han ikke havde kontaktet politiet.

Nægter vold

Pigens stedfar nægter at have været voldelig overfor pigen. I det hele taget og i dette tilfælde. Han siger, det er rigtigt nok, at der var en episode, hvor hun lod sig glide ud af bilen og endte på asfalten, fordi hun ikke ville med. Han forsøgte at få hende ind, men udsatte hende ikke for vold.

Ved fredagens retsmøde blev dørene lukket for den forurettedes datters forklaring. Men anklageskriftet vidner om en ungdom fuld og vold og overgreb.

Moderen og datteren rejste i februar 2017 til Pakistan, mens stadfaderen blev hjemme. Han var dog i Pakistan på flere rejser i løbet af årene. Både han og moderen er derfor tiltalt for at holde datteren indespærret i et år i Pakistan. Det afviser stedfaderen.

- Hun virkede meget glad og siger på det tidspunkt ikke noget om, at hun vil til Danmark. Jeg ser også på et tidspunkt, at hun selv har sit pas, sagde han i retten.

Manden fortæller også, at han bestiller og betaler hendes rejse fra Pakistan til Danmark, da hun i oktober 2020 kommer hjem til Danmark. Her fortalte en souschef fra den danske ambassade ved torsdagens retsmøde, at de havde arrangeret rejsen til Danmark, efter at ambassaden blev kontaktet af en kvinde, der arbejder med voldsramte kvinder.

Souschefen fortalte blandt andet, at de havde billeder og videoer af datteren, som har fortalt, at hun blev slået, tævet, kvalt og fået revet hår ud.

På trods af vidnets forklaring i retten nægter faderen, at han nogensinde har slået datteren, eller at han har oplevet moderen været voldelig.

- Konflikter opstår, og der er lidt teenage-problemer, sagde han.

Moderen nægter sig også skyldig i alle anklager. Sagen forventes at blive afsluttet den 29. juni.