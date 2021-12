Vidne: - Epstein skulle have sex tre gange om dagen

Mandag vidnede en kvinde i Maxwell-sagen. Her fortalte hun, at hun fik at vide, at Jeffrey Epstein skulle have sex tre gange om dagen

Sidste uge startede retssagen mod Ghislaine Maxwell.

Maxwell, 59, er tiltalt for menneskehandel af mindreårige, fordi hun angiveligt hjalp Epstein med sexhandel og overgreb på mindreårige ved at rekruttere og 'groome' pigerne.

Der har været flere vidner mod Maxwell. Blandt andet bestyreren af Epsteins luksushjem i Florida, Juan Alessi, som forklarede, at han havde set flere mindreårige piger i huset. Et andet vidne er Guiffre - kvinden som blandt andet anklager Prins Andrew for overgreb.

17 år gammel

Mandag 6. december var der et nyt vidne i retten. Vidnet kaldes 'Kate', og hun forklarede i følge CNN, at Maxwell havde fortalt hende, at den nu afdøde Jeffrey Epstein skulle have sex tre gange om dagen.

Kate fortalte desuden, at det var Maxwell som arrangerede hendes første møde med Epstein.

Det anonyme vidne 'Kate'. Foto: Ritzau Scanpix

Hun var myndig, da de påståede overfald fandt sted, og hun regnes derfor ikke som værende et af Epstein og Maxwells mindreårige ofre.

Første gang Kate mødte Maxwell var hun 17 år gammel. Her startede 'groomingen'. Maxwell skulle have fortalt Kate, at Epstein kunne hjælpe hende med hendes musikkarriere.

Prins Andrew og Trump

Et par uger efter første møde inviterede Maxwell Kate til at møde Epstein i deres fælles hjem. Kate forklarede i retten, at Maxwell havde bedt hende om at tage fat om Epsteins fod, så han kunne mærke, hvor stærk var hun.

Ghislaine Maxwell som er tiltalt for menneskehandel af mindreårige. Foto: Ritzau Scanpix

Et par uger efter spurgte Maxwell angiveligt igen, om Kate ville komme og massere Epstein, fordi hun havde stærke hænder. Her skulle Epstein have taget initiativ til sex. Hun blev inviteret tilbage til huset igen, hvor de seksuelle overgreb fortsatte.

Kate vidnede, at Maxwell havde snakket en del om sine venner, som blandt andet inkluderer Prins Andrew og Trump.

