Vidne: 'Hun blev nærmest kastet ud på skinnerne'

En 34-årig mand er sigtet for at begået vold mod to kvinder og have skubbet den ene ud på togskinnerne på Valby Station

Kender du noget til sagen? Kontakt journalisten her.

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Mandag aften blev en 34-årig mand anholdt på Valby Station, hvor flere rystede vidner kunne berette, at han havde skubbet en kvinde ned på togskinnerne.

Manden, der tirsdag morgen blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg, nægter sig skyldig.

Sigtelserne lyder på legemsangreb af særlig rå, farlig eller brutal karakter, simpel vold og for at have forvoldt nærliggende fare for andres liv og legeme.

Ifølge den fremmødte anklager gik den berusede mands voldelige adfærd ud over to kvinder, hvoraf den ene endte på skinnerne, og et tog måtte slå nødbremsen til for ikke at ramme hende.

Skubbede og slog

Manden skal efter anklagemyndighedens udsagn have fulgt efter en 19-årig kvinde, da hun steg af toget på stationen. Her gav han hende et skub i ryggen, da hun var på vej ned ad trappen til perron et og to.

Herefter slog han hende ifølge anklageren hårdt med et knytnæveslag mod det ene øje og derefter på øret. Efterfølgende blev kvinden slået flere gange på kroppen med slag, der ikke var lige så hårde.

Da manden gik, bevægede han sig ifølge sigtelsen over mod perronen på spor fem, hvor en 29-årig kvinde sad på en bænk og ventede på toget. Ifølge hendes vidneudsagn, der blev læst højt under grundlovsforhøret, trådte han hende over den ene fod, hvorefter han sparkede hende over skinnebenet.

Endte på skinnerne

Han gik længere ned ad perronen, hvor han henvendte sig til andre tilstedeværende, og herefter vendte han tilbage til den 29-årige kvinde.

Han var ifølge kvindens vidneudsagn meget udadreagerende, og han begyndte at slå hende med flad hånd på halsen. Hun forsøgte at kæmpe imod og skubbe ham væk, og under deres håndgemæng nærmede de sig skinnerne, som hun blev skubbet ned på.

Det næste, hun så, var et tog, der heldigvis havde nået at lave en nødstandsning.

Ifølge et vidne, der stod på perronen, da det skete, havde det 'nærmest lignet et kast' mere end et skub. Vidnet forklarede til politiet, at det så ud, som om kvinden nærmest fløj vandret ud på skinnerne og ramte med hovedet først.

Havde drukket en liter whisky

Ifølge den sigtede mand havde kvinden selv henvendt sig til ham, og hun havde været meget aggressiv, mens hun havde talt om Skat. Manden fastholdt, at han ikke havde slået hende, og at det udelukkende var for at holde hende væk, at han skubbede til hende - men han afviste at have skubbet hende ud på skinnerne.

Ifølge manden selv, som under retsmødet fik oversat alt igennem en tolk, havde han inden ankomsten til Valby Station drukket en liter whisky, og han var derfor meget fuld. Han afviste, at han skulle have slået nogen og sagde, at han var ved stationen for at shoppe.

Smidt på gaden af sin kone

Manden fortalte, at han kom til Danmark fra Jordan for et år siden med henblik på familiesammenføring, men at hans kone kort tid efter smed ham ud. Siden har han sovet hos venner og bekendte, og han har ikke nogen indkomst.

Han er ikke tidligere straffet, men han har to sigtelser fra henholdsvis 7. og 11. juli i år for vold og forsøg på vold.

Han er blevet varetægtsfængslet i tre uger, da dommeren lagde til grund, at der var særlig bestyrket mistanke mod ham.