Vidne i retten: Havde sex i ministerbil

Et vidne i sagen mod en tidligere ministerchauffør forklarer, at hun havde indtrykket af, at de to dyrkede sex i Mette Frederiksens ministerbil. Den tiltalte chauffør afviser blankt

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Har en tidligere ministerchauffør i Statsministeriet haft sex i en bil, Mette Frederiksen er blevet fragtet rundt i?

Det spørgsmål var flere gange i centrum under mandagens andet retsmøde i sagen, hvor den 42-årige chauffør er tiltalt for stillingsmisbrug, brugstyveri af ministerbilen samt pligtforsømmelse.

Han nægter sig skyldig.

En af de to kvinder, der mandag vidnede i retten, var af den overbevisning, at hun i perioden mellem 2019 og 2021 har haft sex i en bil, statsministeren blev kørt rundt i.

- Når vi dyrker sex, siger han, at han nok skal gøre bilerne rent, til når der skal sidde andre i dem, forklarede hun.

- Var det underforstået, at statsministeren skulle sidde der? ville anklager Tasi Louise Nørskov-Jensen vide.

- Ja, lød det kortfattet fra vidnet.

Jokede om det

Hun forklarede videre, at hun en uges tid inde i forholdet til ministerchaufføren blev klar over, han kørte rundt med statsministeren.

- Vi jokede om, at vi kørte rundt i Mette F’s biler. Jeg kunne selvfølgelig godt regne ud, det ikke var hans privatbil, forklarede vidnet.

Senere i hendes forklaring lød det dog, at hun ikke vidste, om hun dengang havde en fornemmelse af at køre i statsministerbilen.

Faktisk gik hun ikke så meget op i, hvilke biler hun mødtes med ministerchaufføren i for blandt andet at have sex. Én bil huskede hun dog at have været i: en BMW X5, som ministerchaufføren kaldte en 'puljebil'.

Ministerchauffør afviser

Netop den type bil er en vigtig brik i den tiltaltes forklaring. For selvom bilerne, som Økonomistyrelsens i øvrigt råder over, kan bruges til ministerkørsel, vil de aldrig blive brugt til statsministeren, forklarede han.

- Den er lige klassen under, hvad man byder en statsminister.

- Mette Frederiksen ville sidde i et sikret køretøj, og det er det ikke, lød det fra tiltalte.

Sikkerheden i puljebilen er ganske ikke den samme som i den gængse statsministerbil fra BMW 7-serien.

- Der er mere beskyttelse omkring statsministeren, forklarede ministerchaufføren.

Han afviser desuden fuldstændig at have haft sex med vidnet i en tjenestebil.

Sikkerhedsrisiko

En del af anklagerne mod ministerchaufføren handler om, hvorvidt han har udvist 'grov forsømmelse eller skødesløshed i tjenesten' ved at have kvinder i bilen, der ikke var sikkerhedsgodkendt.

Under mandagens retsmøde blev der blandt andet læst op fra en PET-sikkerhedsvurdering, som understregede, at politikere indgår som mål for spionage, og at fremmede efterretningstjenester viser interesse for politikere.

Selv forklarede den tiltalte under første retsmøde, at han foretog et 'skøn', når han havde kvinder i bilen.

Under vidneafhøringen ville chaufførens forsvarsadvokat vide, om føromtalte vidne selv overvejede den mulige sikkerhedsrisiko.

- Jeg tænker, at han via hans arbejde selv måtte vurdere den, svarede hun.

Den 42-årige ministerchauffør er udover pligtforsømmelse, brugstyveri og stillingsmisbrug også tiltalt for to voldtægter.

De kædes ikke sammen med ministerbilen.

Tiltalte nægter sig skyldig i alle anklager.