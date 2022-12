Vidne i sag om dødsvold: Virkede provokerende

RETTEN I HILLERØD (Ekstra Bladet): Der tegner sig et lidt forskelligt indtryk af de to unge tiltaltes adfærd, før det fatale møde med Kim Hansen på gaden i Frederikssund en tidlig morgen i marts. Det endte med, at den 52-årige blikkenslager døde hårdt kvæstet ifølge anklageskriftet efter slag, spark og tramp i hovedet.

Da retten tog hul på dag to i sagen, hvor de to unge er tiltalt for dødsvold, blev flere vidner afhørt. De havde været i samme tog som de unge tidligt om morgenen.

En mand fortalte, at han sad og prøvede at bestille en taxi i toget.

- Fire unge kom ind og var støjende og provokerende. De virkede, som om de søgte en konfrontation. De fulgte efter mig, da jeg rejste mig og gik gennem toget, fortalte han.

Toget var på vej ind på stationen. Da de steg ud, tog en af de unge i gruppen den taxa, som vidnet havde bestilt til sig selv.

Retssagen mod to teenagere, der er anklaget for at have udøvet vold med døden til følge, gik tirsdag i gang. Her udlægger journalist Linette Jespersen sagen.

Vidnet blev af forsvarsadvokaterne Tenna Dabelsteen og Kaaveh Piroz spurgt, om de unge dog kunne have været mere drillende end direkte konfronterende, og det sagde han, at det godt kunne være.

En ven til de tiltalte, som havde været i byen med de to havde forinden fortalt i retten, at han havde opfattet situationen i toget som drillende.

- Manden talte i telefon, og vi spillede musik og sang. Han sagde vi skulle lukke røven, sagde vidnet.

Det unge vidne opfattede overhovedet ikke stemningen som aggressiv, men fortalte at gruppen af unge sang op i hovedet på manden.

Han sagde om de to nu tiltalte, at han aldrig havde opfattet dem som slagsbrødre eller særligt provokerende.

- Jeg har kendt dem i lang tid og ser dem slet ikke som slagsbrødre. De er slet ikke nogen voldspsykopater, sagde han.

Ven til Kim vidnede

Også en ven til den afdøde Kim Hansen vidnede i retten og fortalte, at han havde været på baren Legends i Frederikssund med offeret den nat og tidlige morgen, og at Kim Hansen var i et fantastisk humør.

- Han var et varmt menneske, der gerne ville tage hånd om andre mennesker. Han havde en retfærdighedssans og kunne godt kalde en skovl for en skovl, men ikke mere end det, sagde vennen til den afdøde.

De to 18-årige er tiltalt for dødsvold. Den ene kan kun erkende en mindre grad af vold og siger, at det var nødværge. Den anden kan erkende vold med døden til følge, men ikke i det omfang, der er beskrevet i anklageskiftet.

Datter fulgte sag om dødsvold: - Vigtigt at se det hele

Tramp og spark

I anklageskriftet beskrives det, at anklagemyndigheden mener, at de to i forening eller efter forudgående aftale eller fælles forståelse har skubbet til og slået Kim Hansen forskellige steder på kroppen og i ansigtet. Da offeret faldt ned på jorden, sparkede og trampede de nu tiltalte ham i ansigtet og på kroppen, hvilket blandt andet medførte, at offeret fik knust flere knogler i ansigtet.

Stedet var afspærret mange timer, efter Kim Hansen blev fundet døende midt ude på kørebanen tidligt om morgenen 5. marts. Foto: Kenneth Meyer

Bagefter døde offeret som følge af volden.

Han truede

De to unge har fortalt, at de oplevede Kim Hansen, som den truende og aggressive part, da han i den tidlige mørke morgen fik øje på dem og mistænkte dem for, at de var ved at begå et indbrud i supermarkedet Lidl.

De sagde, at Kim Hansen slog den ene af dem først. I sagen indgår små videoklip, der er optaget med de unges mobiltelefoner, hvor man ser, de følger efter og råber af Kim Hansen, mens han går med sin telefon for øret og har ringet op til politiet.

En af de unge fortalte selv straks til politiet, da de blev anholdt, at han havde video på sin telefon, der viste det hele, fordi han også havde filmet, da Kim Hansen slog, mente han. Men det viste sig, at der ikke findes nogen optagelse, som dokumenterer det.

Begge nægter at have trampet offeret i hovedet.

Rå video før dødsvold: ’Din fucking gamle spasser’

Sagen fortsætter i dag, torsdag, med forventet dom i næste uge. Ekstra Bladet følger sagen...

