Vidne i Teitur-sag: - Min veninde råbte om hjælp

RETTEN I ODENSE (Ekstra Bladet): - Jeg kan høre, at hun råber: 'Hjælp! Stop! Der er blod over det hele.’

Veninden til den kvinde, som er forurettet i sagen, hvor realitykendis’en Teitur Skoubo er tiltalt for voldtægt og vold, afgav mandag eftermiddag forklaring i sagen.

Det skete i en domsmandsret ved Retten i Odense, hvor veninden hele vejen gennem sit vidneudsagn beskrev den 26-årige tiltalte Teitur Skoubo som den pågående part den nat, da han ifølge anklageskriftet begik voldtægt og slog en 25-årig kvinde i hovedet med fire til fem slag.

Episoden udspandt sig i kvindens egen lejlighed i det centrale Odense natten til 28. november i fjor.

Mødtes på natklub

Forinden havde hun, hendes veninde, Teitur Skoubo samt hans mandlige kammerat været på natklubben 'Butchers’ i Overgade i det indre Odense.

Her var de faldet i snak og været i hinandens selskab, og kort før klokken to gik de efter aftale og i fælles forståelse sammen hjem til kvindens lejlighed, hvor der var lagt op til, at de skulle dyrke sex sammen to og to i hver sit rum.

Det skete også, forklarede veninden under afhøringen.

Men stemningen den pågældende november-nat skiftede med ét, da hun inde bag den lukkede dør til soveværelset pludselig kunne høre sin veninde råbe om hjælp.

Reality-kendis'en Teitur Skoubo nægter sig skyldig i voldtægt og vold mod en 25-årig kvinde i hendes lejlighed i Odense. Anklagemyndigheden går efter ubetinget fængselsstraf, hvis han kendes skyldig. Foto: Janus Nielsen

Veninden var chokeret

- Vi styrter derind. Der er gået måske bare fem-syv minutter, fra vi er ankommet til lejligheden og til det sker. Det første jeg ser, da jeg kommer derind, er gulvet, for det er smurt ind i blod. Det næste jeg ser er (navnet på forurettede, red.), som sidder sammenkrøbet med hænderne oppe foran hovedet. Hun bløder. Det tredje jeg ser er Teitur, som har travlt med at få tøj på, sagde vidnet.

Hun forklarede videre, at hun i situationen var bange og i chok over, hvad der netop havde mødt hende inde på venindens soveværelse.

- Hun sidder jo med blod i ansigtet og på hænderne, og så er der to mænd til stede, som jeg ikke rigtig kender. Jeg er chokeret, sagde forurettedes veninde.

Det var hende, som på opfordring fra den blødende 25-årige kvinde ringede til politiet. Det skete få minutter efter, at Teitur Skoubo havde forladt lejligheden.

Teiturs kammerat: ’Jeg redder dig’

Af senioranklager Jacob Thaarups dokumentation i sagen fremgik det, at der præcis 14 minutter efter, at der blev ringet alarm til Fyns Politi, blev sendt en tekstbesked til Teitur Skoubo fra hans kammerat, som på det tidspunkt stadig var i lejligheden.

Teksten lød: ’Jeg redder dig’.

Da han under vidneansvar blev spurgt, hvorfor han havde skrevet det, svarede han:

- Selvfølgelig vil jeg gerne redde en kammerat, hvis han bliver beskyldt for noget, han ikke har gjort.

Under afhøringen blev han også foreholdt en talebesked, han havde indtalt og sendt til en tredje kammerat en times tid senere. På det tidspunkt havde han selv forladt lejligheden.

Den indtalte besked til denne kammerat lød:

’Jeg er lige i gang med en kæmpe redningsaktion over for Teitur. Han har slået en pige, og der er blod ud over det hele. Jeg skal nok redde ham.’

I vidneskranken bekræftede han, at han ganske rigtigt havde afsendt både den ene og den anden besked. Men han kunne ikke forklare indholdets motiv nærmere og slog det hen med, at han havde været fuld.

Nægter sig skyldig

Den 26-årige realitykendis og online coach Teitur Skoubo nægter sig skyldig i tiltalen mod sig om voldtægt og vold og vil frifindes.

Han erkendte at have slået den forurettede. Det skete ifølge ham med flad hånd. Samtidig understregede han og lod skinne igennem i sin forklaring, at det var en del af sexakten, idet kvinden på forhånd havde givet udtryk for, at hun var til hård sex ligesom han selv.

Den forurettede 25-årige kvinde afgav sin forklaring for lukkede døre. Den fulgte Teitur Skoubo sammen med sin forsvarer Rasmus Sølberg fra et lytterum et andet sted i retsbygningen.

Domsmandssagen fortsætter onsdag, hvor der er procedure, votering og dom.