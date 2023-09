Vidne: Lød som en bombe

Vidner beretter om et højt brag, og Københavns Politi bekræfter, at der er sket en eksplosion i et klubhus tilhørende en kriminel gruppering lørdag morgen i Københavns Nordvestkvarter. Området er fortsat afspærret

En anden beboer beskriver det som 'et øredøvende brag', som fik bygningen til at ryste

Beboere i Københavns nordvestkvarter fik en brat opvågning lørdag morgen, da et højt brag rystede kvarteret klokken omkring 5.30.

- Jeg er vant til fyrværkeri, og vi har lydtætte vinduer, så normalt hører man ikke meget udefra. Men det her lød som en bombe.

- Det var så kraftfuldt, at bygningen rystede.

Sådan fortæller Michael, der bor i kvarteret nær Hells Angels Copenhagen, hvor der lørdag morgen fandt en eksplosion sted.

'Gå væk, gå væk'

Michael fortæller, at han hurtigt tog tøj på og gik ned på gaden, hvor han så politiet ankomme.

Først kom enkelte patruljer, siden fulgte mange flere.

- Én råbte til folk gå væk, gå væk, siger han.

En anden beboer i området fortæller til Ekstra Bladet, at de var tidligt oppe lørdag morgen og pludseligt hørte et 'øredøvende brag'.

Han fortæller, at braget var så kraftigt, at huset rystede, og der dryssede puds ned fra væggene.

- Faktisk er det sådan her til morgen, at der ligger puds i vores håndvask og rundt omkring på gulvet, siger beboeren.

Massiv efterforskning

Eksplosionen fandt sted på Svanevej i Nordvest, og Københavns Politi bekræftede omkring klokken 8 lørdag, at det efterforskes som værende en bevidst handling.

De mener, at det er en del af den verserende voldelige konflikt, der lige nu raser mellem HA og og den forbudte bande Loyal To Familia (LTF).

Her ses klubhuset, hvis skilt er ødelagt under sprængningen. Foto: Jonathan Damslund

'Vi vurderer derfor, at der ikke er fare for de omkringboende, men på grund af efterforskningen har vi afspærret et stort område og vil være til stede i mange timer endnu,' skriver de i et opslag på det sociale medie X.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne i forbindelse med morgenens eksplosion.

