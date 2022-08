Vidne til knivstikkeri: - Det er grusomt at se

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): Fredag fortsatte retssagen i Glostrup, hvor en 24-årig mand er tiltalt for drabsforsøg tilbage i september sidste år, da han stak en bekendt ned.

Et vidne til knivstikkeriet, fortalte i retten, hvordan hun fra sin altan overværede et skænderi udvikle sig til noget meget mere alvorligt.

Vidnet fredag formiddag var en ung kvinde. Hun var mødt op i retten iført sort trøje og bukser og hvide sneakers for at fortælle om den formiddag, hvor hun og hendes veninde hyggede sig i hendes lejlighed.

Men bedst som veninden tog sig et bad, og vidnet gjorde rent i køkkenet, hørte hun noget udenfor, som fik hende til at kigge ud fra sin altan.

Det var på denne parkeringsplads, at knivstikkeriet fandt sted - og det var i bygningen bagved, at den unge kvinde kunne følge med fra anden sal. Foto: Kenneth Meyer

Ophedet skænderi

Hun kiggede fra anden sal ned på den parkeringsplads, som var foran hendes lejlighedskompleks. Her så hun tre mænd, som efter hendes hukommelse var i færd med at skændes.

- Jeg husker bare, at der var meget frustration i alles stemmer, fortalte hun.

- Det er ikke noget, der er unormalt i høje Taastrup (at høre nogen skændes, red.), men jeg tænkte, 'lad mig lige lytte lidt med.'

Efterfølgende henter hun sin veninde, så hun også kan lytte med. Den dag i dag, kan hun ikke huske præcis, hvad det var der blev skændtes om nede på parkeringspladsen.

- En person sagde ’det er ham, der har truet mig.'

De to kvinder holdt sig også en smule tilbage, da de ikke ville lytte med for åbentlyst. Derfor kan hun i dag heller ikke identificere, hvem af de tre mænd, der har sagt de få sætninger, hun kan huske.

Da veninden stadig kun var iført et håndklæde viklet om kroppen, besluttede de to sig for at gå ind i lejligheden igen og finde noget tøj til hende.

Stukket i brystet

Da de igen kom ud på altanen, var situationen mellem mændene pludselig en helt anden.

- Det, der var mest klar for mig, var manden, der ligger ned på jorden og bløder og prøver at råbe på hjælp, fortæller vidnet.

- Han havde blod på begge hænder og sagde, at han ikke kunne trække vejret.

Det havde ifølge den unge kvinde været meget voldsomt at overvære.

- Selvfølgelig er det meget grusomt at se sådan noget.

Selvom oplevelsen havde været voldsom, og selvom hun ikke havde den store lyst til at henvende sig til politiet, fik veninden hende overtalt - og herefter blev hun afhørt.

Retssagen fortsætter efter planen onsdag den 31. august.