Vidne til trafikdrab: Emilie fløj op i luften

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Den unge kvinde har ikke glemt lyden af bilen. Lyden af, at der blev trykket på speederen den sommernat i juni, der fik kvinden til at kigge sig over skulderen.

Hun har heller ikke glemt det syn, der sekunder efter mødte hende.

- Jeg kan se, der bliver rødt lys. Det er der, jeg ser hende, som krydser. Idet hun krydser, ser jeg, at hun bliver ramt af denne her bil i høj fart. Hun flyver op i luften og lander på asfalten bagefter.

- Bilen stopper, men i stedet for at gå ud og hjælpe kører den videre.

'Er du okay?'

Kvinden bevidnede sankthansnat, hvordan 19-årige Emilie Hansen blev torpederet af en sølvgrå Audi, da hun på cykel var på vej hjem fra Islands Brygge efter en aften med sine venner. Emilie Hansen overlevede ikke, og mandag sidder hendes mor, far, papfar og flere venner igen i retslokale 60 og følger med i retssagen mod tre mænd og en kvinde, der er tiltalt i den tragiske sag.

Således også den unge kvindes og hendes vens vidneforklaring fra de øjeblikke, der blev forskellen mellem liv og død.

Det kvindelige vidne vurderer, at bilen, da den påkørte Emilie Hansen, kørte omkring 80 kilometer i timen på strækningen, hvor grænsen lyder på 50 kilometer i timen.

Vidnet husker, at hendes ven ringede 112, mens hun selv råbte til den kvæstede cyklist.

- Jeg råbte 'er du okay', men der kom ikke noget svar, fortalte hun og uddybede, at hun derfor bevægede sig over til Emilie Hansen.

Hun trak ifølge vidnet vejret svagt og blødte kraftigt ud af hovedet.

Aldrig set bil køre hurtigere her

Vidnets ven, som blev ført ind i vidneskranken efter hende, fortæller, at han skyndte sig over til den forulykkede cyklist for at give hende førstehjælp.

Han mindes aldrig at have set en bil køre så hurtigt på strækningen på Amager som den bil, der ramte Emilie Hansen.

Emilie Hansens liv blevet taget bort alt for brat og alt for brutalt, sagde præsten, da hun blev bisat i juli. Foto: Henning Hjorth

Vidnerne fortæller begge, at Emilie Hansen var halvvejs ude i krydset på vej over Englandsvej fra Sundholmsvej, da hun blev ramt af bilen.

Mens kvinden vurderer farten til at have været omkring 80 kilometer i timen, mener vennen, at den kørte omkring 100 kilometer i timen.

Bilinspektøren, der undersøgte ulykkesstedet, har efter vidneforklaringerne slået fast, at bilen kørte omkring 94 kilometer i timen, 40 sekunder før den ramte cyklen med Emilie Hansen. Hans vurdering ud fra skaderne på cyklen og bilen er dog, at Emilie blev påkørt med en fart på under 50 kilometer i timen.

Det kvindelige vidne fortæller, at hun har tænkt meget over det, der overgik Emilie Hansen den aften.

Ikke tvivl om påkørsel

Det har den dræbtes forældre og venner også. De lyttede i rungende tavshed fra tilhørerrækkerne, som de mandag fyldte med 15 mand, mens vidnerne fortalte om Emilie Hansens sidste øjeblikke. Hun blev om aftenen 24. juni erklæret død.

To pårørende til den kvinde, som er blandt de tiltalte, er også mødt op i retten. Hun og to medtiltalte mænd er på fri fod, og de to slentrede kort før retsmødets begyndelse ind i retssalen og satte sig ved siden af hver sin forsvarsadvokat.

Manden, der kørte bilen, har været varetægtsfængslet siden 25. juni og blev umiddelbart inden dagens retsmøde befriet for sine håndjern, før han tog plads i retten.

Emilie Hansens mor på gerningsstedet, hvor hendes datter blev dræbt, da hun cyklede hjem fra sankthansaften på Bryggen. Foto: Linda Johansen

Føreren af bilen forklarede første dag under retssagen fra anklageskranken, at han ikke havde registreret, at han havde ramt et menneske. De tre medtiltalte forklarede, at de ikke var i tvivl.

Som Ekstra Bladet tidligere har afsløret, er to af de tiltalte flergangsdømte pushere, som har deltaget i den organiserede hashhandel på Christiania.

Emilie Hansens mor har tidligere fortalt Ekstra Bladet om dagen, hvor Emilie blev dræbt, for at sætte fokus på vanvidsbilisme.