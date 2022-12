Vidner i voldtægtssag: Skyder læges forklaring til jorden

RETTEN I AARHUS (Ekstra Bladet): - Vi foretager ikke vaginale undersøgelser på skadestuen i Viborg.

Sådan lød det onsdag fra en mere erfaren kollega til en 30-årig læge, der er tiltalt for at krænke fire kvindelige patienter i forbindelse med sit arbejde på skadestuen på Viborg Sygehus og Aarhus Universitetshospitals akutafdeling.

Den nyuddannede læge er tiltalt for to tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje ved at foretage vaginale og rektale undersøgelser af patienter, som blandt andet var til behandling for skade på knæ og ankel.

Den 30-årige læge nægter sig skyldig - selv mener han, at hans undersøgelser var lægefagligt begrundet. Undersøgelserne er dog ikke til at finde i patienternes journaler.

Ville aldrig gøre det

Flere mere erfarne læger har i løbet af retssagen taget plads i vidneskranken. Flere af dem skyder den 30-årige læges forklaring til jorden, ligesom de undrer sig over, at undersøgelserne ikke er journalført.

- I alle de år jeg har været på ortopædkirurgisk afdeling, har jeg aldrig foretaget en vaginal undersøgelse. Hvis der er behov for det, så kontakter man en speciallæge, sagde en ældre kollega.

Flere af lægerne, herunder en med 30 års erfaring, forklarede yderligere, at de aldrig ville foretage vaginal undersøgelse på den måde, som den 30-årige mand angiveligt har gjort eller for den type skader, som patienterne kom ind med.

Et enkelt vidne beskrev den tiltalte som en, der godt kunne finde på at træffe meget selvstændige beslutninger på trods af sin manglende erfaring.

- Med en på det uddannelsesniveau ville jeg forvente, at der blev ringet mere efter hjælp, sagde kollegaen.

Ifølge lægen selv har han tendens til at være mere grundig, fordi han er ung og nyuddannet.

'Doctor C'

Tidligere onsdag vidnede en af de kvinder, som den 30-årige tiltalte skulle have foretaget en indvendig undersøgelse på, bag lukkede døre.

Undervejs er det dog kommet frem, at den nyuddannede læge skulle have omtalt sig selv som 'doctor C (den tiltaltes forbogstav, red.' i en samtale med kvinden på sociale medier.

I beskedudvekslingen påpeger kvinden den indvendige undersøgelse. Til det svarer lægen:

'Altid vigtigt at være grundig i sin undersøgelse X (kvindens forbogstav. red.)'.

Det samme argumenterede den tiltalte for i retten. Her forklarede han, at unge og nyuddannede læger formentlig lavede en 'bredere palet af undersøgelser' og derfor var mere grundig.

Der ventes at falde dom i sagen kort før jul.