En etnisk dansk kvinde var gift med en IS-kriger - hun er nu tiltalt for at have støttet op om terrorgruppen

Vesten er vantro og fjende af islam.

Det var blot en af holdningerne, som en dansk-pakistansk mand gav udtryk for, inden han som IS-kriger døde under et angreb i Afghanistan.

Det kom frem under vidneafhøringer i Retten på Frederiksberg fredag, hvor mandens hustru - en 26-årig etnisk dansk kvinde - sidder tiltalt for at have støttet Islamisk Stat.