Vidner søges til drabssag

Nordjyllands Politi søger to til tre vidner i forbindelse med en drabssag ved en shelterplads i Vadum i Nordjylland.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

'Det, som vi konkret søger, er 2 eller 3 mænd, som torsdag den 3. august om aftenen cirka kl. 17:00-22:00 efter vores oplysninger var til stede på den pågældende shelterplads i Vadum, hvor offeret lørdag blev fundet,' siger politikommisær Carsten Straszek, der tilføjer, at mændene muligvis kom kørende i en lille sort personbil.

'Den er af vidner set holde på vejen ud for shelterpladsen på det omhandlende tidspunkt.'

Ring straks 114

Politikommisær Carsten Straszek opfordrer vidnerne til straks at ringe til politiet på 114, da politiet mener, at vidnerne kan have information, der er af væsentlig betydning for deres igangværende efterforskning.

Politiets formodning er, at den ene person kommer fra Aarhus, mens den anden muligvis er fra Odense. Der er ingen oplysninger om, hvor den tredje person er fra.

'Alle andre med relevant information i sagen er også fortsat velkommen til at kontakte os,' tilføjer efterforskningslederen.

Intens efterforskning

Politiet efterforsker stadig sagen, efter manden blev fundet død ved shelteret lørdag, og kan derfor ikke gå i yderligere detaljer.

'Jeg kan godt forstå, at sagen har offentlighedens interesse. Det er altid voldsomt med drab, og påvirker også dem, der bor tæt på. Vi arbejder i øjeblikket med forskellige hypoteser, hvilket er helt normal procedure, når vi efterforsker drabssager – og det er nu vores opgave at få klarhed over, hvad der er foregået før, under og efter, så vi kan sikre, at sagen bliver fuldt opklaret. Dét er vores absolutte fokus,' siger Carsten Straszek.

Relation mellem offer og mistænkte

Han tilføjer dog, at politiets efterforskning peger på, at der er en relation mellem ofret og den mistænkte i sagen.

Den mistænkte i sagen er en 44-årig mand, der 6. august blev varetægtsfængslet ved lukket grundlovsforhør i retten i Hjørring i foreløbigt fire uger, mens politiet fortsætter arbejdet på sagen.

Offeret er identificeret som en 58-årig mand fra lokalområdet. De nærmeste pårørende er underettet.