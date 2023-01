Vil fængsle 16-årig for vold mod 14-årig

Anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi kræver onsdag en 16-årig dreng varetægtsfængslet efter en voldsepisode mandag, hvor en 14-årig dreng blev slået og sparket gentagne gange på kroppen.

Episoden foregik mandag klokken 11.30 på nogle boldbaner i Hadbjerg, som ligger mellem Aarhus og Randers.

Hos Østjyllands Politi fortæller kommunikationsrådgiver Jakob Christiansen, at den 16-årige tidligere er dømt for vold, og at det spiller ind i anklagemyndighedens beslutning om at kræve den 16-årige fængslet.

Reglerne for varetægtsfængsling er skruet sammen på den måde, at dommeren kan vælge at varetægtsfængsle en sigtet, når dommeren vurderer, at der er risiko for gentagelse af kriminaliteten.

Det betyder i praksis ofte, at hvis den sigtede for nylig er dømt for lignende kriminalitet, så er dommeren mere tilbøjelig til at varetægtsfængsle.

Hos Østjyllands Politi fortæller Jakob Christiansen, at den 14-årige ikke fysisk er kommet alvorligt til skade.

Den 16-årige bliver stillet for en dommer onsdag klokken 09.45 ved et grundlovsforhør i Retten i Randers. Her vil anklagemyndigheden ifølge Jakob Christiansen bede om lukkede døre.

Det ønske kan dommeren efterkomme, hvis han eller hun vurderer, at der er risiko for, at den sigtede på fri fod vil kunne påvirke efterforskningen, eksempelvis ved at tage kontakt til vidner.

Dommeren kan også lukke dørene, hvis det skønnes, at det vil udsætte nogen for en unødig krænkelse at holde retsmødet for åbne døre. Det er et tema, som kan være relevant, når der er mindreårige involveret i sagen.

Ved grundlovsforhøret vil den sigtede få lejlighed til at fortælle, hvorledes han stiller sig til sigtelsen og i øvrigt afgive sin forklaring over for retten.