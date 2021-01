Vil frifindes for drab på radiovært

I byretten blev de idømt en livstidsdom.

I dag tager Østre Landsret hul på ankesagen, hvor to mænd vil frifindes for drabet på den 31-årige radiovært og eksbandeleder Nedim Yasar.

Han blev skudt i sin bil 19. november 2018 på Hejrevej i København NV, da han var på vej hjem fra sin reception for biografien 'Rødder - en gangsters udvej'.

Begravelsen af Nedim Yasar. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

I Københavns Byret fandt et enigt nævningeting det bevist, at Satudarahrockeren Alexander Findanis likviderede Nedim Yasar med to skud i hovedet. Og at rockerens barndomsven Martin Binni Svanberg sad klar i sin bil, så de to blot et minut efter drabet klokken 19.33 hurtigt kunne forlade Københavns Nordvestkvarter.

Selv nægtede de dømte sig skyldige, og de ankede livstidsdommen på stedet.

Alexander Findanis (tv.) og Martin Svanberg i Københavns Byret. Tegning: Jørgen Bitsch

I byretten har de to forklaret, at de ikke havde et personligt forhold til Nedim Yasar, og at de end ikke kendte til radioværten før hans død. Det er heller ikke lykkedes politiet, at påvise nogen relation mellem de tiltalte og dræbte Yasar.

Stiftede lokal bande

Østre Landsret afsiger efter planen dom den 25. februar - præcis et år efter ,at de to mænd blev dømt i byretten.

Nedim Yasar var stifter og leder af en lokal bande i Grantofte-kvarteret i Ballerup - Los Guerreros - som var støtte for Bandidos. I 2012 forlod han dog miljøet og gik ind i et exitprogram.

Nedim Yasar fotograferet under et interview med Ekstra Bladet få dag før, han blev likvideret. Foto: Jan Sommer

Han var vært på Radio24syv-programmet 'Politiradio' og bogen 'Rødder - en gangsters udvej', var et indblik i hans vej ind i kriminalitet som barn - og vejen ud igen.

Den 31-årige mand levede op til sin død på hemmelige adresse. Han vidste - og levede med - truslen mod sit liv, men glædede sig over sin nye bog og fremtid:

– Alt sker så hurtigt. Lige nu lever jeg mine drømme ud, hurtigere end jeg kan nå at drømme dem, sagde han, da Ekstra Bladet talte med ham kort tid før drabet .

