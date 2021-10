Politiet vurderer, at det er mere sandsynligt, at sygdom er årsag til angrebet i Kongsberg, end at det skulle være terror

Arbejdet med at identificere ofrene for Kongsberg-drabene formelt har taget tid

KONGSBERG, NORGE (Ekstra Bladet): Borgerne i Kongsberg går stadig rundt i uvished om, præcis hvem der blev ofrene for en formentlig syg mands gerning i den norske by onsdag aften.

Her slog den 37-årige danske statsborger Espen Andersen Bråthen til både på gaden og i private hjem.

Flere navne florerer, og det skaber utryghed.

Der blev tændt lys på gerningsstederne på Hyttegata i det centrale Kongsberg. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Politiet har endnu ikke meldt noget officielt ud, fordi de først har skullet identificere ofrene formelt, og derefter skal de pårørende underrettes.

- Dette arbejde tager noget tid, men politiet håber, at det kan være klart i løbet af kort tid. Vi går ud med navnene så hurtigt som muligt, men vi får ikke gjort det her og nu, siger politiinspektør Per Thomas Omholt på et pressemøde tæt ved mindepladsen, hvor hundredvis af lys mindes de dræbte.

Vil ikke afsløre dødsårsag

Ud over de fire kvinder og en mand i alderen 50-70 år, der blev dræbt, skadede gerningsmanden også tre personer fysisk, ligesom der var mange, der blev beskudt med bue og pil, som ikke kom fysisk til skade. Men mange har frygtet for deres liv.

Senere bliver sigtelsen mod den 37-årige også udvidet med disse forhold.

Politiinspektøren fortæller, at politiet har sikret tre våben, herunder bue og pil. Men han ønsker ikke at fortælle, hvilken type de andre våben er, eller om gerningsmanden brugte bue og pil til drabene, eller om han smed dem væk forinden, efter han havde skudt ved Coop-butikken.

Ekstra Bladet har tidligere talt med Kurt-Einar Voldseth, som fortæller, at han fandt bue og pile foran sit hjem, der ligger mellem Coop-butikken og Hyttegata.

Vil offentliggøre dræbtes identitet

Når politiet er færdige med den formelle identifikation og underretning af pårørende, vil de offentliggøre navnene. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Vi ønsker ikke at gå ud med detaljer om drabene. Der er stadig vidner, der skal afhøres. Derfor ønsker vi heller ikke at sige, hvilke våben, der er brugt i de konkrete tilfælde. og det samme med dødsårsagen. Det må vente med, til vi har alle vidner på plads, siger han.

Der gik 34 minutter, fra politiet fik meldingen, til gerningsmanden blev anholdt. Mange stiller spørgsmålet, hvorfor det ikke var muligt for politiet at uskadeliggøre manden, allerede da de fik kontakt med ham i Coop-butikken, hvor han skød efter betjentene med bue og bil.

- Det er en vurdering som blev taget i et brøkdel af en sekund. Det er lettere at se på det nu, end når man står i det selv, siger politiinspektøren, der har fuld forståelse for, at det er et tema.

Man han vil ikke på nuværende tidspunkt forholde sig til, om politiet har handlet korrekt.

- Vi skal afdække, hvad der faktisk er sket. Når man har et sikkert faktum, kan man komme til bage til det, siger han.