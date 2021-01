Vil sættes fri

Julian Assange kan få svært ved at overbevise domstol om, at han ikke udgør en flugtrisiko

I dag får stifteren af organisationen WikiLeaks, Julian Assange, svar på, om han efter næsten to år bag tremmer kan komme på fri fod.

Mandag afviste en britisk dommer nemlig, at han kan udleveres til USA, der har tiltalt ham for spionage og hacking.

Julian Assange er beskrevet som alt fra genial til gal. Hans tilhængere mener det første og har støttet ham - her i Mexico - massivt under sagen om udlevering. Foto: Luis Cortes/Ritzau Scanpix

Dommer: USA får ikke Assange

Flygtede fra straffesag

Når retten mødes i dag, bliver spørgsmålet derfor, hvad der skal ske, inden den ventede ankesag går i gang.

Julian Assanges juridiske team vil argumentere for, at fortsat fængsling udsætter ham for et urimeligt psykisk pres, som også er grunden til, at domstolen ikke vil godkende en udlevering.

Omvendt vil hans årelange flugt fra en nu opgivet svensk straffesag tale imod at frigive den omstridte australske aktivist.

Mexico tilbyder asyl til Assange

Han blev i 2010 løsladt mod kaution i netop denne sag, men flygtede senere og gemte sig fra 2012 på Ecuadors ambassade London, indtil han blev smidt ud og anholdt af britisk politi 11. april 2019.

Ekstra Bladet følger dagens afgørelse.