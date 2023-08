Vil straffe rockere hårdere for hvidvask, svindel og bedrageri

Det skal også koste rockere og bandemedlemmer dobbelt, hvis de begår hvidvask, svindel, bedrageri eller anden økonomisk kriminalitet, mener justitsminister Peter Hummelgaard (S).

Ifølge myndighederne udgør bandernes økonomiske kriminalitet stadig en større del af deres aktivteter. Det skriver justitsministeriet i en pressemeddelelse søndag, hvor de offentliggør nye tal.

I 2022 rejste politiet 990 sigtelser i banderelaterede sager om økonomisk kriminalitet. Nu viser nye tal fra NSK (National enhed for Særlig Kriminalitet, red.), at der alene i første halvår af 2023 er rejst 636 sigtelser mod rockere og bander.

Sigtelserne spænder over forskellige sagstyper, men størstedelen angår hvidvask (274 sigtelser), databedrageri (173 sigtelser) og bedrageri (84 sigtelser), fremgår det videre af pressemeddelelsen.

Ifølge myndighederne er den økonomiske kriminalitet i rocker- og bandemiljøet stigende i omfang og kompleksitet. Pengene, som de tjener på svindel, bliver angiveligt brugt til at finansiere deres øvrige kriminalitet.

Dobbelt straf

I et interview med Børsen søndag lægger justitsminister Peter Hummelgaard op til, at økonomisk kriminalitet såsom hvidvask i fremtiden skal omfattes af straffelovens paragraf 81a, der i dag kan give rockere og bandemedlemmer dobbeltstraf for at anvendelse af skydevåben.

- Vi vil i realiteten sidestille bandernes økonomiske kriminalitet med deres voldskriminalitet. Og vi vil i endnu højere grad end i dag sætte en stopper for den aktivitet, siger Peter Hummelgaard til Børsen.

Han fortæller videre, at forslaget er en del af regeringens udspil til den fjerde trygheds- og bandepakke, som snart bliver præsenteret.

- Banderne skal opleve et konstant pres fra myndighederne, og de skal mærke, at der sættes resolut ind over for deres økonomiske kriminalitet. Jeg vil sammen med Folketingets øvrige partier drøfte, hvordan vi bedst kan sætte ind over for banderne, og her mener jeg også, at det er naturligt, at vi drøfter straffene for bandernes økonomiske kriminalitet, siger Peter Hummelgaard i pressemeddelelsen.

Udover hårdere straffe for økonomisk kriminalitet i den ventede trygheds- og bandepakke har justitsministeren tidligere varslet, at overtrædelse af knivloven også skal indgå i den nye pakke.