Vil tage pensionen fra Britta

Ny runde i byretten: Bagmandspolitiet glemte at kræve to pensionskonti med 900.000 kroner konfiskeret under straffesagen - men den 66-årige svindeldømte stritter i mod

KØBENHAVNS BYRET: Bagmandspolitiet (SØIK) sov i timen under straffesagen mod Britta Nielsen, der i februar fik 6,5 års fængsel for årtiers svindel mod Socialstyrelsen.

Derfor har SØIK indledt en ny juridisk armlægning med den 66-årige svindlerske.

SØIK har nemlig bedt Københavns Byret om en kendelse, så myndighederne kan beslaglægge Britta Nielsens to private pensionsopsparinger i Nordea. Her står der ifølge anklagemyndigheden cirka 900.000 kroner fordelt på værdipapirer og kontanter.

Det fremgik dog af et retsmøde torsdag i sidste uge, at det ikke er så ligetil.

Pensionskonti er nemlig i udgangspunktet kreditorbeskyttede – og man havde ’glemt’ at kræve Britta Nielsens private rate- og kapitalpensioner konfiskeret i forbindelse med straffesagen.

Derfor har kammeradvokaten, der er kurator i Britta Nielsens konkursbo, ikke været i stand til at kradse pensions-pengene ind. Da Britta Nielsen er folkepensionist, kan hun i princippet hæve sin kapitalpension i dag - og påbegynde udbetalingen fra ratepensionen, selvom hun afsoner sin dom.

Kriminelle penge

Nu forsøger SØIK altså at få en kendelse i byretten, så man kan beslaglægge pensionerne og bruge pengene til at dække sagsomkostninger på 625.000 kroner. Et eventuelt restbeløb skal ifølge SØIK indgå i de 113 millioner kroner, som Britta Nielsen blev dømt til at få konfiskeret i straffesagen.

- Der er ikke tvivl om, at pengene stammer fra kriminelle handlinger, sagde SØIK-anklager Stig Paulsen under retsmødet.

Han forklarede, at Britta Nielsen havde indsat faste månedlige beløb på de to pensionskonti i perioden 1996-2012.

I hele den periode brugte Britta Nielsen flere penge, end hun tjente på sit arbejde i Socialstyrelsen. Derfor havde det, ifølge anklageren, ikke været muligt for den svindeldømte kvinde at spare pensionerne op af sin løn.

- Hvis ikke pensionsopsparingerne beslaglægges, får hun glæde af sine kriminelle handlinger, fastslog anklageren.

Skifter advokat Jan Schneider var under straffesagen mod Britta Nielsens børn forsvarer for sønnen, Jimmy Hayat, der i juli blev idømt to år og seks måneders fængsel. En dom han har anket. Under Britta Nielsens straffesag blev hun forsvaret af advokat Nima Nabipour. Nu har hun altså sat sønnens forsvarer til at kæmpe for pensionen.

Anklagerne snorksov

Omvendt fastholdt Britta Nielsens advokat, Jan Schneider, at der var tale om helt normale indbetalinger til pension – og at der fra bagmandspolitiets side er tale om spekulation, når det påstås, at de to private pensioner er blevet sparet op med kriminelle penge.

- De to pensionskonti er ikke omfattet af konfiskationen i dommen fra straffesagen. Det skulle have stået i dommen, hvis de to konti var omfattet, sagde han.

Med andre ord sov SØIK i timen, da man ikke fik Britta Nielsens private pensionsopsparinger med i anklageskriftet.

- SØIK kendte alt til dem – og kunne være kommet med den påstand tidligere, sagde Jan Schneider med henvisning til, at SØIK først i oktober har krævet pensionerne konfiskeret.

Beløbet fordoblet

Før retssagen havde kurator Boris Frederiksen fra kammeradvokaten opgjort Britta Nielsens private kapital- og ratepensioner til i alt godt 466.000 kroner.

Men man havde ikke taget højde for værdipapir-depotet, som altså betyder, at beløbet er cirka dobbelt så stort, oplyser anklager Stig Paulsen fra SØIK.

Ring til Gældsstyrelsen

Advokat Jan Schneider vurderede ved retsmødet, at Britta Nielsens pensionskonti er kreditorbeskyttede. Hvis myndighederne vil have fat i pengene, må man gå den slagne vej gennem Gældsstyrelsen. Altså bede styrelsen om at kradse pengene ind, som i alle andre tilfælde.

- Men det har man ikke bedt dem om, understregede han.

Udfaldet kender vi først 17. december, hvor byretten afsiger kendelse.