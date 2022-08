Vil tilstå drabet på Britt

Britt Kaiser Palmgren blev dræbt i et voldsomt blodblad foran sit og mandens hjem i Ebeltoft 22. januar i år. Her blev den 50-årige direktør og virksomhedsejer stukket og skåret i ansigtet, på halsen, brystet, bugen, ryggen, begge arme og højre ben med mindst to knive, så hun fik 78 skarprandede læsioner, før hun fik halsen skåret delvist over.

Hendes 53-årige mand blev anholdt en time efter drabet, og i grundlovsforhøret nægtede han sig skyldig i drab, men erkendte vold med døden til følge.

Siden er der skrevet anklageskrift, og planen var, at sagen skulle køre som en nævningesag i Retten i Randers. Men nu er der en udvikling i sagen.

Hans forsvarer Mette Grith Stage oplyser til Ekstra Bladet, at hun forventer, at sagen kan køre igennem som en tilståelsessag, der er berammet til 10. oktober i år.

- Her skal min klient afgive sin forklaring, og hvis anklageren er tilfreds med den forklaring, så er planen, at den skal gennemføres til dom den dag, siger forsvareren.

Foruden drab er den 53-årige også anklaget for drabsforsøg ved at have taget et længerevarende kvælertag på samleveren, ligesom han er tiltalt for vold ved i en periode forud for drabet at have slået den 50-årige kvinde flere gange.

Der blev lagt mange blomster foran hoveddøren efter drabet. Foto: Ernst van Norde

Britt Kaiser Palmgren var mor til tre og havde en fælles datter med manden, der forvoldte hendes død.

Hendes mor Birthe Kaiser Palmgren har tidligere sat ord på sin store sorg over, at hendes eneste barn blev revet fra hende på den mest brutale måde.

– Der findes ingen undskyldning. Overhovedet. Det er så forfærdeligt, at vi skal igennem det her, har moren sagt.

Britt Kaiser Palmgren afgik ved døden efter adskillige knivstik og snit. Privatfoto

Ifølge den tiltaltes forsvarer, Mette Grith Stage, skyldes ønsket om en tilståelsessag hensynet til de efterladte.

- Det er jo en forfærdelig tragisk sag, hvor min klient egentlig bare ønsker et punktum hurtigst muligt. Ikke bare for sin egen skyld, men ikke mindst af hensyn til de pårørende. Han er ikke interesseret i en nævningesag med den opmærksomhed, det vil føre med sig. Det er han ikke interesseret i at udsætte særligt børnene for, siger forsvareren.

Blev kåret til Miss Aarhus

Personer tæt på parret har fortalt, at de havde et forhold, der var præget af jalousi, og de levede lidt som hund og kat.

Da den dræbte blev bisat, skete det i en helt særlig blå kiste.