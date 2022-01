Vild biljagt endte galt: Kørte ind i træ

En vild biljagt endte galt, da en 39-årig mand stjal en Toyota i Skovlunde, og efter at være blevet jagtet af politiet kørte ind i træ.

Der fortæller vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Peter Grønbech til Ekstra Bladet.

- Klokken 3.30 eftersætter vi en bil, der kører ned ad Ballerup Boulevard. Han kører med høj hastighed flere gang over for rødt. Herefter bremser han op i en rundkørsel og bakker ind i patruljebilen og kører videre. Her mister han så herredømmet og kører galt, siger Peter Grønbech til Ekstra Bladet.

Biltyven kørte, i høj fart med politiet i hælene, galt Foto: Kenneth Meyer

Biltyven, der ifølge vagtchefen muligvis var påvirket, blevet ulykken kørt på traumecenteren, hvor han lørdag morgen ligger uden for livsfare. Politiet ved endnu ikke, hvorfor den 39-årig mand stjal bilen.