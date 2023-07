Vild biljagt endte i fem sigtelser

En 34-årig mands flugtforsøg gennem by og over mark kostede ham fem sigtelser og en bil

Natten til onsdag klokken 01.10 forsøgte politiet at bringe en 34-årig bilist til standsning på Københavnsvej ved Ørslev.

Der skal dog som bekendt to til tango, så da manden bestemt ikke gad stoppe og tale med politiet, udviklede seancen sig til en biljagt.

Flugtbilisten, en mand fra Præstø, flygtede med hastigheder 100 procent over det tilladte. Altså var der pludselig tale om vanvidskørsel.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

Uden for Præstø valgte den 34-årige herefter at køre ud på en mark, inden han forlod bilen og stak af til fods. Det lykkedes ham dog ikke at ryste ordensmagten af sig, og han blev derfor anholdt på stedet.

Med anholdelsen kommer intet mindre end fem sigtelser. De lyder: vanvidskørsel, kørsel uden førerret, spirituskørsel, fornærmelig tiltale af politiembedsmand og ikke at ville opgive sit navn.

Sidst, men ikke mindst beslaglagde politiet mandens bil med henblik på konfiskation.