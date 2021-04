Vild biljagt med 200 km/t.: Vanvidsbilist stoppet af sømmåtte

Nordjyllands Politi eftersatte en vanvidsbilist over mange kilometer

Det skulle bare have været en rutinemæssig kontrol, da politiet ville standse en bil i Sæby natten til fredag. Men føreren af bilen var ikke interesseret i at standse og stak af. Det førte til en længere eftersættelse over 40 kilometer.

- Vi ser nogle meget høje hastigheder med op til 200 km/t. Nogle enkelte gange også over de 200 km/t., fortæller politikommissær Poul Fastergaard til Ekstra Bladet.

Biljagten foregik på landevej igennem små landsbyer som Dybvad og Syvsten, før det lykkedes politiet at få stoppet den 25-årige mand.

Den cirka 20 minutter lange biljagt sluttede klokken 1.10 lidt uden for Hjallerup.

- Vi får bragt den til standsning, da det lykkedes os at få lagt en sømmåtte ud, siger Poul Fastergaard.

Den 25-årige fører af bilen var stukket af fra politiet, fordi han var påvirket af narko. Han var i forvejen godt kendt af politiet i det nordjyske.

Han blev sigtet på stedet, og står både til bøde og frakendelse af kørekortet.

Den ældre Wolksvagen Passat som bilisten stak af i, tilhørte en af hans venner. Den er nu i politiets varetægt efter den nye bestemmelse om vanvidsbilisme, der giver politiet mulighed for at konfiskere bilen på stedet.