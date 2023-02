Vild biljagt: Politi havde 'svært ved at følge med' vanvidsbilist

En ung mand uden kørekort var lige ved at køre fra politiet i nat under en biljagt

Det gik over stok og sten, da politiet i nat satte efter en bil, der kom blæsende på motorvejen.

Kort før klokken 2 kom en 22-årig bilist nemlig flyvende i vestgående retning på Herningmotorvejen.

Det oplyser Østjyllands Politi i sin seneste døgrapport.

Her lyder det også, at føreren kørte langt over den tilladte hastighed på strækningen, hvilket skabte lidt udfordringer for politiet:

'Patruljen havde en smule svært ved at følge med, da den 22-årige mand kørte med en hastighed på mere end 200 km/t.'

Den unge mand blev dog efter en kort biljagt stoppet ved Galten. Her blev hans bil beslaglagt. Den bliver formentlig også konfiskeret på grund af reglerne om vanvidskørsel, oplyser politikredsen.

Sidst men ikke mindst blev den 22-årige mand sigtet for at have kørt bil uden førerret.