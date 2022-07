Vild biljagt: Stak af i Porsche

Østjyllands Politi forsøgte tirsdag aften klokken 21.08 at standse en Porsche, efter at bilisten havde begået flere færdselsforseelser.

Men i stedet for at holde ind til siden og tale med politiet valgte bilisten - der senere skulle vise sig at være en 48-årig mand - at fortsætte med den uforsvarlige kørsel. Han trådte speederen i bund.

Det oplyser Østjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Vi ville stoppe ham, fordi han havde lavet flere forseelser 'til klip' - det kan have været fartovertrædelser - men han stak af, og så blev der en eftersættelse i høj hastighed, siger politiets vagtchef Bo Christensen.

Jagten gik gennem Rønde, Grønfeldt og Kalø Ebeltoft, før den til sidst sluttede på Hvidmosevej, der er en blind vej i et sommerhusområde.

Det tog cirka 12 minutter, før politiet fik standset vanvidsbilisten.

Da politiet fik ham ud af bilen, kunne de konstatere, at han var spirituspåvirket. Han bliver sigtet for fartovertrædelser og spirituskørsel.

Han skal afhøres senere onsdag morgen, oplyser politiet.