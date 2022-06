Vild brand i sommerhus

Et sommerhus i Tisvilde står søndag eftermiddag i flammer.

Alarmcentralen blev kontaktet af en tilfældig forbipasserende, der så røg fra sommerhuset.

Det har sidenhen udviklet sig til en større brand, og sommerhuset står ikke til at redde.

- Det er overtændt, siger vagtchef ved Nordsjællands Politi, Christian Kobbernagel. Politi og brandvæsen er til stede på adressen.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne.

- Der er ikke noget, der tyder på, at der var mennesker i huset, men brandvæsenet undersøger selvfølgelig huset, når branden er slukket, siger Christian Kobbernagel.

Ejerne af huset var ikke i området, da branden brød ud. De er underrettet om branden, fortæller han.

For nuværende vurderer man ikke, at der er stor risiko for, at branden spreder sig.

- Der er selvfølgelig altid en risiko, når vi har med en stor brand at gøre, men lige nu evakuerer vi ikke nabovejene, siger Christian Kobbernagel.