Vild dag: Politiet rykkede ud fire gange til samme mand

En 48-årig mand iført hospitalstøj, skabte torsdag noget af et postyr i Holbæk.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

Torsdag fik de nemlig hele fire opkald, som alle omhandlede den 48-årige mand.

Det første opkald kom 11.22, da personalet i Føtex anmeldte en mand, som de mistænkte for at stjæle.

Da politiet kom frem fandt de den 48-årige iført hospitalstøj. Han var nemlig blevet indlagt på Holbæk sygehus onsdag aften, på grund af kraftig spirituspåvirkning.

Politiet returnerede manden til sygehuset, imens Føtex undersøgte nærmere, om der var grund til mistanken om tyveri.

Ville stjæle en vin

Selvom mandag var kommet retur til Holbæk sygehus, gik der kun små to timer inden den var gal igen.

13.06 måtte politiet nemlig igen ud og lede efter den 48-årige, da han nu var blevet mistænkt for at have taget en vin fra et andet supermarked.

Supermarkedet anmeldte dog ikke sagen, da vinen var blevet taget fra den 48-årige mand. Derefter blev han igen returneret til hospitalet af politiet.

Og så var der ro på i en del timer.



Lige indtil klokken 18.09, da en bekymret person ringede og fortalte om en barfodet mand, som gik rundt i hospitalstøj. Her rykkede politiet endnu engang ud.

Denne gang nåede manden dog selv at finde tilbage til sygehuset, inden politiet indhentede ham.

Frihedsberøvet til sidst

Det fjerde og sidste opkald kom klokken 01.07 om natten.

Her modtog politiet en henvendelse om en mand, som virkede forvirret, og som ikke kunne finde Holbæk sygehus.



Politiet fandt den 48-årige i Slotshaven i Holbæk, hvor han var ekstremt påvirket af alkohol.

Denne gang blev manden frihedsberøvet, da politiet ikke vurderede, at han kunne tage vare på sig selv.

Her sov manden rusen ud indtil fredag formiddag.

