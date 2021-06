Vild eksplosion i London

En stor brand er brudt ud i Storbritanniens hovedstad, London, hvor en eksplosion har fundet sted ved en af storbyens metrostationer.

Det skriver The Telegraph.

Eksplosionen fandt sted ved Elephant and Castle Station, og først blev ti brandbiler og 70 brandmænd sendt til stedet for at bekæmpe den efterfølgende brand.

Omkring klokken var cirka 100 brandfolk og 15 brandbiler på stedet for at bekæmpe flammerne, skriver The Guardian.

Indtil videre er der ingen meldinger om tilskadekomne, men brandvæsnet skriver på Twitter, at der ud over metrostationen både er ild i biler, telefonbokse samt omkringliggende bygninger.

Alle beboere i området er blevet bedt om at lukke døre og vinduer, da branden udvikler voldsom røg.

Southwark Police har udtalt, at der ikke er noget, der tyder på, at episoden skulle være terrorrelateret.

Opdateres ...