Vild flugt: Stjal taxa og kørte galt

Onsdag eftermiddag jagtede politiet en mand på flugt, der undervejs stjal en taxa og endte med at køre galt. Politiet er nu interesserede i at snakke med en kvindelig cyklist, som taxaen var tæt på at ramme

En mand stak onsdag eftermiddag af fra den psykiatriske modtagelse på Mølleparkvej i Aalborg. Det fik politibetjente på stedet til at eftersætte ham til fods, og flugten tog en dramatisk drejning.

Det oplyser vagtchef hos Nordjyllands Politi Poul Fastergaard til Ekstra Bladet.

Chauffør måtte flygte

- Han løber ned til Europa Plads, som ligger på Vesterbro, og dér stjæler han en taxa. Der sidder en chauffør i den til at starte med, og jeg ved ikke hvordan og hvorledes endnu, men det ender med, at chaufføren flygter ud af bilen, og manden hopper ind på førersædet og kører fra stedet, fortæller vagtchefen.

Patruljer på stedet så episoden og satte efter manden og taxaen, der kørte gennem midtbyen og fortsatte over Limfjordsbroen i retning mod Nørresundby.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Rasmus Skaftved

Da manden var nået over broen, holdt han til højre, da vejen delte sig i to.

- Kort tid efter påkører taxaen så en tilfældig personbil, så det ender i et færdselsuheld, fortæller Poul Fastergaard.

Der skete ingen personskade på hverken den påkørte bil eller manden i taxaen.

Efterlyser kvindelig cyklist

Manden blev efter færdselsuheldet anholdt, og han er nu i politiets varetægt.

- Nu skal vi så lige vurdere og finde ud af hvilke sager, der er i det her, og om der har været nogen faresituationer i forbindelse med den kørsel, han har lavet.

Vagtchefen oplyser, at det er politiets opfattelse, at en kvindelig cyklist på Nørresundby-siden af Limfjordsbroen nærmest måtte springe ind til siden for ikke at blive påkørt af taxaen.

- Og hende er vi selvfølgelig interesserede i at snakke med. Vi har desværre ikke hendes kontaktoplysninger, men vi vil rigtig gerne i kontakt med hende.