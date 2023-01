Vild forskel: Beredskaber rykkede 'kun' ud 284 gange

Mens pjaskvådt vejr ganske vist gjorde det til et roligere nytårsdøgn end mange tidligere år, ærgrer Danske Beredskaber sig stadig over, hvor mange ressourcer, brandmænd må afsætte til undgåelige brande.

Bjarne Nigaard, som er sekretariatschef ved Danske Beredskaber, understreger, at brandvæsnet i år har været godt hjulpet af det våde vejr.

- Selv om vi har haft travlt, har vi ikke haft helt lige så travlt, siger han.

De sidste fem år har der i gennemsnit været cirka 500 udrykninger i løbet af nytårsdøgnet. Det var imidlertid helt nede på 284 i år.

Tallet er lavt sammenlignet med en nytårsaften med klart vejr og uden nedbør, men antallet af udrykninger er stadig tre gange så højt som på et normalt døgn.

Og Bjarne Nigaard ærgrer sig over, at de danske brandmænd igen i år må bruge tid og ressourcer på at slukke ildebrande, som nemt kunne være undgået.

- Det er typisk affaldscontainere og skraldespande, som bliver sat i brand med vilje. Og i år er der en del bilejere, der har stillet deres bil på en parkeringsplads og i morgen finder ud af, at den er blevet brændt af, siger Nigaard.

- Det er selvfølgelig nogle rigtigt triste hændelser, vi skal bruge tid på, og det er nogle rigtigt triste hændelse for dem, som det går ud over. Og så er det i øvrigt rigtig dumt for samfundet som helhed.

Bjarne Nigaard vurderer, at omkring en tredjedel af brandene kunne være undgået. Det er eksempelvis containerbrande og bilbrande.

Et af de grelle eksempler var i Københavns Nordvest-kvarter, hvor en containerbrand endte med at sprede sig til den tilstødende ejendoms tag.

Ilden spredte sig via taget over tre opgange, og 24 lejligheder måtte evakueres, mens 50 brandfolk sloges for at slukke branden.

- Vi er jo nødt til at prioritere at slukke dem. Og ved en stor brand som for eksempel ejendommen i Nordvest-kvarteret i København ... Når vi sender 50 mand derud, så giver det sig selv, at de 50 mand ikke kan løse andre opgaver, mens de skal slukke denne her brand.

- Det kan jo i sidste instans betyde, at vi kommer senere afsted til noget andet, som er rigtigt vigtigt, siger Bjarne Nigaard.

Der har i årets nytårsdøgn været godt 1800 brandfolk på vagt. Tallene er opgjort mellem middagstid 31. december og klokken 04.00 om morgenen 1. januar.