Vild hemmelighed opklaret efter 40 år: Dræbte nyfødt baby i grøft

Et sandt mysterium er blevet løst efter hele 40 år. En amerikansk kvinde er dømt for at have dræbt sin nyfødte baby tilbage i 1981

Et vaskeægte mysterium har nået sin ende i USA.

En 60-årig amerikansk kvinde er dømt for at have dræbt sin nyfødte søn tilbage i 1981.

Det skriver New York Times.

Episoden stammer fire årtier tilbage, hvor spædbarnet ved navn Andrew John Doe blev fundet i en grøft ved en kornmark i Sioux Falls i den amerikanske delstat South Dakota.

Ifølge lokalavisen i byen The Argus Leader opdagede en forbigående bilist nogle tæpper i området, hvor han nysgerrigt stoppede op for at se, hvad der var i tæpperne.

Her fandt vedkommende det døde spædbarn, og få meter væk lå noget blodigt tøj.

Der blev straks ringet til politiet, og undersøgelser viste efterfølgende, at spædbarnet sandsynligvis var afgået ved døden, dagen før han blev fundet.

2009 blev vendepunktet

50 beboere i Sioux Falls tog afsked med Andrew John Doe, og spædbarnets kiste var fyldt med bamser. På daværende tidspunkt havde politiet ingen mistænkt i sagen, der endte med at falde til jorden.

Men sagen blev genoptaget i 2009 med DNA-teknologiens fremgang, og med DNA-spor fandt efterforskere frem til et hus i Sioux Falls, hvor den nu dømte kvinde boede.

Herefter begyndte efterforskere at tage prøver i huset, og man fandt frem til, at kvinden kunne være barnets mor.

I 2019 oplyste politiet i Sioux Falls, at efterforskerne nu var sikre på, kvinden angiveligt skulle være drengens mor. Derfor blev den 60-årige anholdt og sigtet i sagen.

Var ung og dum

Da kvinden blev forhørt i retten, fortalte hun ifølge New York Times, at hun var 'ung' og 'dum' i 1981. Derudover berettede kvinden ifølge selvsamme medie, at hun havde skjult graviditeten for familie og venner, og barnet blev født alene i hendes lejlighed.

Det kom også frem i retten, at den 60-årige efterfølgende havde følt sig trist og bange, og hun altid tænkte på episoden, hver gang hun passerede kornmarken i Sioux Falls.

Der ventes at falde dom 2. december, og den 60-årige kvinde kan risikere livsvarigt fængsel.