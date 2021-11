Vild kvindekamp: Dørmand fik en blodtud

To veninder anholdt og sigtet for korporlig tumult med dørmand og politifolk i det århusianske natteliv

Et par veninder med rene straffeattester rodede sig natten til søndag ud i så meget ballade med en dørmand og et par politifolk, at de blev anholdt og nu risikerer af få retssystemet på nakken.

Den ene, en 31-årig kvinde, er sigtet for vold mod en dørmand og senere to betjente foran baren Kaffe & Cocktails i Rosensgade i Aarhus, mens den fire år yngre veninde er sigtet for vold mod politifolkene og for at lægge hindringer i vejen for deres arbejde.

Det oplyser Lars Bisgaard, politikommissær i Østjyllands Politi.

Balladen begyndte omkring klokken 5.30, da den ældste af kvinderne kom op at toppes med dørmanden i det centrale Aarhus.

Kvinden er sigtet for at have ramt ham i ansigtet med lussinger og knytnæveslag. Det skal efter politiets opfattelse være blevet fulgt op med, at hun kastede sin mobiltelefon i hovedet på manden.

Alkohol spiller en rolle

Resultatet var skader over dørmandens ene øjenbryn og hans næse.

- Det ligger lige på grænsen til den grove voldsparagraf, men hun slog jo ikke med telefonen, så vi holder os til at sigte hende for almindelig vold, siger Lars Bisgaard, som ikke ved, hvorfor kvinden blev så sur på dørmanden.

- Men det hænger nok sammen med mængden af alkohol. Vi var jo langt ude på natten, siger vagtchefen.

Den yngre veninden markerede sig først, da politiet kom til stede. Hun er sigtet for at have sparket den ene betjent på låret og lægge sig imellem den 31-årige kvinde og politifolkene.

Kvinderne blev efterfølgende taget med i detentionen. De er nu løsladt igen, men kan med stor sandsynlighed se frem til en tur i byretten.