Den løsladte tømrer, der er en af to sigtet for drabet på Mia Skadhauge, anmelder daglige dødstrusler mod ham, mens politiet konstant passer på ham i nordjysk landsby

Ekstra Bladet

Den sigtede tømrer i den opsigtsvækkende sag om drabet på Mia Skadhauge Stevn er underlagt konstant politibeskyttelse. Det er han som et resultat af, at han har modtaget alvorlige trusler på de sociale medier og i kommentarspor i pressen - en lynchstemning som nu får konsekvenser for de ansvarlige.