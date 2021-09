Vild pusher-aktion: Betjent brækker ben

Politibetjent fik sent mandag benbrud under aktion mod hashhandel i Pusher Street på Christiania

En mandlig betjent brækkede ved 21.30-tiden mandag benet under en dramatisk nålestiks-aktion i Pusher Street på Christiania sat i værk af politiets særlige Operative Special Afdeling (OSA).

Det bekræfter Rune Nielsen, vicepolitiinspektør og leder af OSA, overfor Ekstra Bladet her til morgen.

- De nærmere omstændigheder kender jeg ikke, men kollegaen forsøger at foretage en anholdelse, og så får han et benbrud, siger Rune Nielsen.

Den kvæstede betjent blev liggende på stedet i en halv time, før han blev afhentet af en ambulance og kørt til behandling på Rigshospitalet i København.

En af Pusher Streets hashboder fotograferet ved en tidligere lejlighed. Foto: Stine Tidsvilde

Christianitter hjalp betjenten

- Det står hurtigt klart for folkene derude, at de ikke selv kan flytte ham. Vi tager så kontakt til toneangivende christianitter, som hjælper med at passe på ham, få is på skaden og ro på situationen, fortæller Rune Nielsen.

OSA-lederen beskriver det som 'meget prisværdigt', at beboere kom til undsætning.

- Det er dejligt at vi kan samarbejde på den måde, siger Rune Nielsen.

Et øjenvidne til hændelsen, som Ekstra Bladet har været i kontakt med, fortæller, at en betjent lå ovenpå en anden anholdt christianit på stedet, mens der blev ringet efter hjælp til den kvæstede mand.

