Vild redningsaktion: Fly sad fast i elmast

To personer blev søndag reddet ud af et mindre fly, der var fløjet ind i og havde sat sig fast i en elmast i den amerikanske delstat Maryland

I næsten syv timer sad en pilot og en passager fast i et mindre fly, efter at de søndag var fløjet ind i en elmast.

Det skriver flere internationale medier, der viser voldsomme billeder, hvor flyet ses sidde fast.

Ifølge CNN fandt ulykken sted søndag eftermiddag dansk tid i Montgomery County i delstaten Maryland.

Foto: ABC affiliate WJLA/Ritzau Scanpix

Alvorlige skader

Både den 65-årige pilot og og den 66-årige passager blev efter den flere timer lange redningsaktion reddet ud. De er begge blevet fragtet til hospitalet med alvorlige skader.

Under redningsaktionen var redningspersonalet løbende i kontakt med de to mænd i flyet.

Redningsindsatsen var besværliggjort af, at der løb el gennem masten, hvorfor man skulle sikre sig, at der ikke var statisk elektricitet eller resterende strøm i ledningerne, før man forsøgte at få mændene ud.

Desuden var der tåget i området, hvilket påvirkede sigtbarheden og gjorde situationen endnu mere vanskelig.

Efter ulykken var 120.000 husstande i området omkring ulykkesstedet uden strøm.