Vild redningsaktion: Kørte i havnen og blev reddet af forbipasserende

Det kunne være endt grueligt galt, da en ældre mand tirsdag eftermiddag kørte i havnen i Fåborg med sin bil.

Men to mænd på 24 og 25 år tog heldigvis affære og reddede bilisten op ad vandet. Sådan lyder det fra vagtchef ved Fyns Politi Henrik Strauss til Ekstra Bladet.

- Manden kommer kørende på havnen, får formentlig et ildebefindende og styrer direkte i vandet, fortæller Henrik Strauss.

- To unge mænd springer i vandet med det samme, hvor de bakser med at få bildørene op. De forsøger forgæves at få fordøren op og derefter bagdøren, som det heldigvis lykkes at åbne. Så svømmer de ind i bilen og redder manden ud og op ad vandet, fortsætter vagtchefen.

Ifølge politiets oplysninger er den ældre borger sluppet fra ulykken med livet i behold.

- Han var vågen og kontaktbar, da ambulancen kom. Jeg kan ikke spå om, hvad der ville være sket, hvis de to mænd ikke var sprunget i vandet. Men en bil, der synker i havnen med en ældre borger indeni, det er en dårlig kombination, siger Henrik Strauss.

Også de to redningsmænd er uskadte.

- De har det fint, og jeg håber, at de er stolte af sig selv.

Anmeldelsen tikkede ind klokken 15.07.