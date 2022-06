Vild sag: Snydt for syv millioner

Politiet rykkede i aftes ud i en koordineret aktion og anholdt syv mænd.

Mændene mistænkes for at stå bag omfattende bedrageri mod ældre mennesker. Politiet mener, at de anholdte har formået at svindle sig til mere end syv millioner kroner, oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Aktionen mod de syv kommer efter en omfattende efterforskning på baggrund af mere end 380 anmeldelser , hvor gerningsmænd lokker ofrene til at udlevere bank- og ID-oplysninger, som misbruges.

Ofrene i denne sag er primært ældre borgere i flere politikredse i Jylland og på Sjælland.

- Efterforskningen har afdækket rigtig mange bedrageriforhold, som vi mistænker de sigtede for at stå bag, og vores foreløbige vurdering er, at de har bedraget de ældre medborgere for mere end syv millioner kroner, siger politiinspektør Brian Voss Olsen.

De anholdte er 17-34 år.

Fremgangsmåden er klassisk: Borgerne bliver ringet op af en gerningsmand, der udgiver sig for at være fra borgerens bank eller fra Nets. Borgeren får af vide, at der har været nogle uregelmæssigheder, eller at der er foretaget køb fra hans eller hendes bankkonto, og det derfor er vigtigt hurtigt at få det bragt i orden.

Svindlerne narrer dermed borgerne til at udlevere bankoplysninger, godkende overførsler af penge eller køb af varer i den tro, at vedkommende i den anden ende af røret blot vil hjælpe dem.



Fire af de anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør senere i dag med krav om fængsling.

Østjyllands Politi advarer på det kraftigste imod, at man giver sine bank- eller personoplysninger telefonisk, uanset hvem der ringer. Er man i tvivl, skal man altid kontakte sin bank.

Politi: Sådan finder de deres ofre