Vild tiltale: Begik indbrud hver fjerde dag i over et år

En 30-årig litauer er tiltalt ved retten i Sønderborg for at have begået næsten 100 indbrud på omkring et år

En litauisk serieindbrudstyv har haft et utrolig produktivt 2021. I hvert fald hvis man skal tro anklageskriftet.

Ifølge Ringkøbing-Skjern Dagblad er den 30-årige mand anklaget for at have begået eller forsøgt at begå 98 indbrud i perioden februar 2021-marts 2022, altså hvad der svarer til hver fjerde dag.

Indbruddene er sket mange forskellige steder i landet, men er ifølge dagbladet angiveligt alle begået ved samme metode, hvor den 30-årige har brudt et vindue op, hvorefter han har stjålet blandt andet smykker og elektronik.

Stak af fra politiet

Det er imidlertid ikke alle indbruddene, der er lykkedes for den litauiske mand. I 15 af de 98 tilfælde slap manden ikke afsted med nogen tyvekoster, fordi han blev opdaget undervejs og måtte tage benene på nakken.

Noget kunne dog tyde dog på, at han er rimelig god til netop det - at stikke af. Ifølge dagbladet fremgår det nemlig også af anklagen, at manden to gange er blevet opdaget af politiet og derefter er lykkedes med at stikke af.

Den 30-årige var i flere omgange efterlyst i Danmark, men endte med at blive pågrebet på en adresse i Litauen på baggrund af en arrestordre.