Vild uge i gang: De holder øje med dig

Der kommer rigtig meget gang i Skagen i denne uge. Rigtig meget.

For den traditionelle uge 29 - bedre kendt som Hellerup-ugen, er i gang, og her plejer den ikke at få for lidt på toppen af Jylland.

Nordjyllands Politi forventer, at indbyggertallet i den berømte uge stiger fra 8.000 til omkring 50.000 mennesker. Det fortæller politikommissær ved Nordjyllands Politi, Michael Karstenskov, til TV 2 Nord.

Og derfor politiet afsat en del ekstra ressourcer på de uger her i Skagen.

Til lands og vands

Blandt andet er der oprettet en politivagt på havnen i Skagen, hvor de døgnet rundt har patruljer – enten i patruljebil eller i selve politivagten, lyder det.

- Vi gør meget ud af at være synlige og skabe tryghed. Et af de tiltag, vi har gjort for at være mere synlige, er, at vi har patruljer på elløbehjul og cykler, så vi kan komme så tæt på borgerne som overhovedet muligt, siger Michael Karstenskov til mediet.

Udover både cykel- og elløbehjulpatrulje har Nordjyllands Politi i år også en patrulje på vandet, der holder øje med de både, der kommer til.