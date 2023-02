Vild vanvidsbilist: Får et halvt års fængsel

Der var nok forhold at gribe fat i, da en 24-årig mand over 40 kilometer forsøgte at undslippe ordensmagten omkring Ringsted.

For ikke nok med den forsøgte flugt - bilisten var derudover påvirket af stoffer og sad bag rattet i en stjålet bil.

Samtidig voldte bilisten alvorlig fare for andre, da han under flugtforsøget blandt andet kørte over for rødt og venstre om i rundkørsler, skriver Midt- og Vestsjællands Anklagemyndighed på Twitter.

Forholdene blev samlet set takseret til et halvt års fængsel, en bøde på 20.000 kroner og ikke mindst seks års frakendelse af førrerretten.

Folketinget har flere gange de seneste år indført ny lovgivning om vanvidskørsel.

Her er der blandt andet indført hårdere straffe for tilfælde af vanvidskørsel, ligesom politiet har fået mulighed for at beslaglægge vanvidsbilisters køretøjer - uanset om vedkommende selv ejer bilen.